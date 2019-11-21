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Импорт электроэнергии из РФ оставит без работы украинских шахтеров и энергетиков, — профсоюз горняков Донбасса
Неограниченный импорт тока из России и Беларуси, который начался по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающие отрасли. Об этом говорится в обращении председателя независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынки к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главы НКРЭКУ.
«Открытие неограниченного импорта электроэнергии из России и Беларуси уничтожает тепловую генерацию и будущее украинских шахтеров. Этот импорт грубо нарушает базовые принципы действия открытого рынка. Электроэнергия поступает в Украину в одностороннем порядке, только в нашу сторону. Потому что украинские производители электроэнергии не могут экспортировать свой товар в эти страны, для них эти рынки закрыты. Поэтому Россия и Беларусь нам электричество продают и зарабатывают, а мы им — нельзя, кормим их энергетиков вместо своих», — отмечается в обращении.
Кроме того, лидер профсоюза обращает внимание, что украинские производители электроэнергии не могут конкурировать с российскими из-за их более дешевой себестоимости производства тока. При таких условиях, по его мнению, отсутствие каких-либо ограничений объемов импорта приведет к вытеснению с рынка всех отечественных предприятий тепловой генерации.
«При этом совсем нет никаких квот, никаких лимитов, никаких ограничений импорта электроэнергии в страну. „Потолок“ — это только технические возможности в 3000 МВт (!). То есть эквивалент электроэнергии от всех теплоэлектростанций Украины. Таким образом этот неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, оно становится ненужным», — говорится в обращении.
В обращении отмечается, что рост импорта электроэнергии из РФ оставит без работы десятки тысяч украинских шахтеров, а также работников из смежных отраслей и призывает представителей власти принять решение об остановке импорта тока с РФ и Беларуси, а также отменить предельные цены на ток на рынке.
Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.
Ранее народный депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не знал о том, что принятые изменения в законодательство, известные, как «правка Геруса», позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.
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