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Новые тренды в маникюре: модные цвета и декор, идеи дизайна (фото)
Красивый маникюр невозможно не заметить. Конечно, критерии красоты у всех разные. Очень важно, чтобы он был выполнен со вкусом. Но и вкус — далеко не все в этом деле. Необходимо учитывать тренды. Это как в моде на одежду и обувь. Отстав от нее, будете выглядеть, по крайней мере, нелепо.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала лондонский нейл-стилист, многократный призер международных конкурсов по ногтевому искусству Андреа Симона Игнат.
— В этом сезоне в тренде темные цвета, — говорит Андреа Симона Игнат. — В их числе бордовый, фиолетовый, зеленый.
Актуальны французский маникюр, мраморный эффект, акварельный рисунок. Мраморным может быть даже френч. А еще мне нравится аквариумный френч, в котором декор под гелем смотрятся фантастически красиво. Этот дизайн не должен быть перегружен деталями, тогда он смотрится нежно.
Актуален и цветной френч. А еще прекрасно дополнят французский маникюр цветы и листья.
Багряный лист очень популярен осенью в дизайне маникюра.
— Насколько актуально использование в декоре кристаллов?
— Это очень модно. Смело дополняйте дизайн кристаллами, но не переусердствуйте.
— Какую форму и длину ногтей предпочесть?
— Выбрав недлинные ногти миндалевидной формы, будете ежедневно чувствовать себя комфортно.
— Модно ли комбинировать матовое покрытие с глянцевым?
— Да, это очень красиво. Такие сочетания дают в результате потрясающие дизайны.
— А что в антитренде?
— Если женщина не учитывает сезон и, например, зимой выбирает летний дизайн, это и есть антитренд. Может быть, в этом случае она скажет, что таков ее стиль и она хочет выглядеть необычно, но окружающие не оценят ее стараний. Диссонанс и гармония ощущаются по-разному.
— Существуют ли правила сочетания маникюра с одеждой?
— Маникюр не всегда должен быть в тон вашей одежде. Напротив, он может быть другого цвета, и это привлечет к нему еще больше внимания. Маникюр как аксессуар привносит в ваш образ какой-то акцент.
— Нужно ли сочетать цвет ногтей с цветом помады?
— Они могут совпадать, а могут и не совпадать. Очень эффектно будет смотреться, к примеру, зеленый лак на ногтях, если у вас в подобном оттенке тени или тушь.
— Какой маникюр выбрать для офиса?
— Фавориты офисного стиля осенью — красный, бордовый и нюдовый цвета.
— А какой маникюр предпочесть тем, кто посещает спортзал?
— Ногти должны быть не длинными — это удобно. А что касается дизайна, я бы посоветовала яркие тона, которые ассоциируются с энергичностью и активностью.
— Какой дизайн вы выбираете этой осенью для себя?
— Мне нравятся миндалевидные ногти, дополненные кристаллами. Что касается дизайна, очень элегантен французский маникюр.
— Как лучше ухаживать за руками в холодный период года?
— Чтобы избежать чрезмерной сухости кожи, используйте богатый маслами крем для рук. И они скажут вам спасибо. При постоянном использовании кожа будет мягкой и эластичной. Не забывайте в холодную погоду носить перчатки. Они защитят вашу кожу.
— Какой маникюр войдет в моду в будущем?
— Это сложный вопрос. Мода меняется. Нейл-стилисты будут предлагать все новые идеи в дизайне. Однако я уверена, что и через 20 лет будет популярным французский маникюр. Он красив и элегантен. Важно и то, что он подходит практически к любому наряду.
— Может ли маникюр принести удачу его обладательнице?
— Я в это искренне верю. Если вы идете на собеседование в фирму, в которую хотите устроиться на работу, и у вас красивые стильные ногти, это придаст вам уверенности. Если же ваш маникюр далек от безупречности, вы будете подсознательно чувствовать себя неловко и не сможете сосредоточиться так, как следует.
— Можете ли вы по маникюру клиентки определить, счастлива ли она? Какой маникюр предпочитают счастливые женщины?
— Счастье видишь прежде всего по выражению лица человека. Ногти, конечно, тоже в определенной степени отражают настроение. Заметила, что, когда женщина счастлива, она предпочитает светлые тона, креативный дизайн, а в декоре — кристаллы.
— Как вы стали нейл-стилистом?
— Все началось с того, что мне нравилось делать стильный маникюр себе. Подруги всегда обращали на мои ногти внимание и просили и им сделать маникюр. А спустя время я решила заняться нейл-артом профессионально. Закончив курсы, много работаю над совершенствованием умений. Стремлюсь делать маникюр безупречно, а дизайн предлагать клиенткам такой, чтобы он превзошел их ожидания. Одна из важных ступеней — участие в международных конкурсах по нейл-арту. Победа в них мотивирует не останавливаться на достигнутом, а идти вперед: осваивать новые техники, оттачивать мастерство, придумывать новые невероятные дизайны. Сегодня я уже и сама преподаю девушкам, которые хотят в совершенстве овладеть профессией нейл-стилиста. И мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Важно найти работу, которая приносит радость тебе и другим. Ведь, как известно, красота делает наш мир лучше.
— Что в вашей работе самое сложное и что самое приятное?
— Думаю, все непросто, когда хочешь выполнить свою работу идеально. И в то же время каждый момент приятен, если делаешь ее с любовью. В творчестве очень важно вдохновение. Его я черпаю в самой работе. Каждое утро, открывая глаза, думаю о том, что сегодня меня ждет что-то чрезвычайно интересное.
— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ», которые хотят быть стильными и счастливыми?
— Не бойтесь выходить за рамки обычного, будьте смелыми и всегда пробуйте что-то новое!
Ранее оригинальными идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив.
Фото из альбома Андреа Симоны Игнат
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