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Стиль жизни

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

15:37 29 ноября 2019 3
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 30 ноября, — день, когда хорошо избавляться от всего лишнего.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно получение долгожданных известий, касающихся работы, или деловых предложений.

Телец

Хорошая финансовая картина, возможны значительные денежные поступления, расходы же невелики.

Близнецы

День подходит для реализации творческих замыслов, хорошо учиться чему-то новому.

Рак

Пора пройти профилактический осмотр своего организма, чтобы установить для себя, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Лев

Совет звезд: Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми.

Дева

Ни с кем не спорьте. Пусть все в доме сегодня, кроме Вас, будут правы.

Весы

Этот день подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств.

Скорпион

Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

Стрелец

Плодотворное общение с друзьями приведет Стрельца к новым идеям и планам.

Козерог

Возможно повышенное внимание к своему или чужому здоровью. В небольших дозах для самочувствия будет полезен алкоголь.

Водолей

Есть шанс купить путевки со скидкой тем, кто собрался в путешествие.

Рыбы

Займитесь духовным развитием, сходите в храм и почитайте полезную литературу

Хорошего вам дня!

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