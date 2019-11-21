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Спорт

500 тысяч штрафа и матч при пустых трибунах: «Динамо» наказали за поединок с «Шахтером» (фото)

14:50 21 ноября 2019 64
Шахтер&nbsp;— Динамо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 ноября, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес решение по скандальному поединку чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» в Харькове (1:0).

Столичный клуб за расистские выходки болельщиков (имитация криков обезьян) оштрафован на 500 тысяч гривен, а также проведет один домашний поединок премьер-лиги без зрителей (наказание на еще одну встречу носит условный характер).

В свою очередь, «Шахтер» заплатит 20 тысяч гривен за то, что диктор по стадиону во время встречи с киевлянами делал объявления не на украинском, а на русском языке.

Кроме того, бразильский легионер дончан Тайсон, продемонстрировавший фанатам «Динамо» неприличный жест, дисквалифицирован на один матч УПЛ (еще два — условно). Словом, отделался легким испугом…

Демонстрация среднего пальца фанатам «Динамо» стоила бразильцу Тайсону всего одного поединка дисквалификации

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны возможные соперники сборной Украины при жеребьевке групп Евро-2020.

Фото ФК «Динамо»

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