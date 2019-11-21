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Каким будет первый день зимы: гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака
Воскресенье, 1 декабря, — удачный день для всех творческих личностей.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
День подходит для занятий спортом, если вы соблюдаете стандартные правила безопасности.
Телец
Совет звезд: если партнер постоянно ворчит и всем недоволен, не возражайте ему прямо.
Близнецы
Возможно, вы несколько часов простоите в дорожной пробке или будете долго ждать знакомого
Рак
Сегодня удачными будут приобретения, связанные с бытовым обиходом.
Лев
Главной опасностью для Львов сегодня является уныние. Берегите свое настроение.
Дева
Хандра и разочарование могут заложить основу для психосоматических недомоганий.
Весы
Не стоит совершать материальные пожертвования и играть в азартные игры.
Скорпион
Неподходящее время для задушевных разговоров и легкомысленных забав.
Стрелец
Вы можете угодить в ловушку, если будете недостаточно внимательны.
Козерог
Совет звезд: сконцентрируйтесь на текущих проблемах, постарайтесь извлечь из них урок или выгоду.
Водолей
Супружеские отношения могут пострадать из-за холодности и упрямства.
Рыбы
У вас сегодня уязвимы глаза, сердечно-сосудистая система и позвоночник.
Хорошего вам дня!
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!