23.86 / 24.08 26.17 / 26.54
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Каким будет первый день зимы: гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

5:14 1 декабря 2019 836
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 1 декабря, — удачный день для всех творческих личностей.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Названы самые ревнивые знаки зодиака

Овен

День подходит для занятий спортом, если вы соблюдаете стандартные правила безопасности.

Телец

Совет звезд: если партнер постоянно ворчит и всем недоволен, не возражайте ему прямо.

Близнецы

Возможно, вы несколько часов простоите в дорожной пробке или будете долго ждать знакомого

Рак

Сегодня удачными будут приобретения, связанные с бытовым обиходом.

Лев

Главной опасностью для Львов сегодня является уныние. Берегите свое настроение.

Дева

Хандра и разочарование могут заложить основу для психосоматических недомоганий.

Весы

Не стоит совершать материальные пожертвования и играть в азартные игры.

Скорпион

Неподходящее время для задушевных разговоров и легкомысленных забав.

Стрелец

Вы можете угодить в ловушку, если будете недостаточно внимательны.

Козерог

Совет звезд: сконцентрируйтесь на текущих проблемах, постарайтесь извлечь из них урок или выгоду.

Водолей

Супружеские отношения могут пострадать из-за холодности и упрямства.

Рыбы

У вас сегодня уязвимы глаза, сердечно-сосудистая система и позвоночник.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Первый день зимы

С первым днем зимы: поздравления и открытки

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер