Стиль жизни

Каким будет первый день зимы: гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 1 декабря, — удачный день для всех творческих личностей.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

День подходит для занятий спортом, если вы соблюдаете стандартные правила безопасности.

Телец

Совет звезд: если партнер постоянно ворчит и всем недоволен, не возражайте ему прямо.

Близнецы

Возможно, вы несколько часов простоите в дорожной пробке или будете долго ждать знакомого

Рак

Сегодня удачными будут приобретения, связанные с бытовым обиходом.

Лев

Главной опасностью для Львов сегодня является уныние. Берегите свое настроение.

Дева

Хандра и разочарование могут заложить основу для психосоматических недомоганий.

Весы

Не стоит совершать материальные пожертвования и играть в азартные игры.

Скорпион

Неподходящее время для задушевных разговоров и легкомысленных забав.

Стрелец

Вы можете угодить в ловушку, если будете недостаточно внимательны.

Козерог

Совет звезд: сконцентрируйтесь на текущих проблемах, постарайтесь извлечь из них урок или выгоду.

Водолей

Супружеские отношения могут пострадать из-за холодности и упрямства.

Рыбы

У вас сегодня уязвимы глаза, сердечно-сосудистая система и позвоночник.

Хорошего вам дня!

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