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Происшествия

На Волыни школьный автобус врезался в дерево: дети уцелели чудом (фото)

15:17 21 ноября 2019 94
Школьный автобус врезался в дерево
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Дорожно-транспортное происшествие, чудом закончившееся без серьезных последствий, произошло на Волыни в среду, 20 ноября. В селе Черемошная Воля школьный автобус ПАЗ въехал в забор и дерево. В салоне автобуса находились 10 детей, к счастью, никто из них не пострадал.

— Предварительно установлено, что находившемуся за рулем 51-летнему водителю стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством. Водителя направили на медицинское обследование, но уже установлено, что он был трезв, — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.

Полицейские составили административный протокол о нарушении правил дорожного движения, которое стало причиной повреждения транспортного средства. Водителю грозит штраф до 425 гривен или лишение прав сроком до года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП со школьным автобусом на Львовщине. Тогда 10 детей оказались в больнице.

Также во Львовской области водитель школьного автобуса, перевозившего детей, чуть не выскочил на железнодорожные рельсы прямо перед проходящим поездом. Шокирующее видео попало в интернет.

А 21 ноября в Одессе огромное дерево рухнуло прямо на автомобиль, раздавив его.

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