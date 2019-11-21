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«ДТЭК Павлоградуголь» в 2019 году инвестировал в развитие предприятия 2,7 млрд грн и уплатил 3,3 млрд грн налогов
Инвестиции «ДТЭК Павлоградуголь» в 2019 году в развитие предприятия выросли на 12%, а в бюджет компания уплатила 3,3 млрд грн налогов. Об этом написала директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина на своей страничке в Facebook.
«Несмотря на все сложности (в т. ч. вызванные, мягко говоря, удивительной регуляторной политикой), мы продолжаем развивать предприятие. Ведь не импортом единым должна жить украинская энергетика — за указанный период было проинвестировано в основную деятельность предприятия 2,7 млрд грн. Прирост к сопоставимому периоду 2018 года составил 12%. Бюджет тоже не в накладе — за 9 месяцев 2019 года „ДТЭК Павлоградуголь“ выплатил 3,3 млрд грн налогов и сборов (без НДС)», — написала Милютина.
Кроме того, она сообщила и о росте зарплат горняков компании, подчеркнув, что выплачиваются они своевременно.
«Горняки ДТЭК зарплату получают вовремя, и она постоянно повышается. Рост расходов на оплату труда и соц. отчисления составил 18% в сравнении с 9 мес. 2018. Считаю, неплохо на фоне того, что уровень инфляции за первые три квартала текущего года составил всего 3,4%», — отметила Милютина.
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