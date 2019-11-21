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Годовщина Революции Достоинства: в Киеве проходит народное вече (фото, видео)
В Киеве на Майдане Незалежности в 19:00 началось народное вече «У нас есть достоинство», в котором, по оценкам журналистов, принимает участие до 5 тысяч человек.
Они требуют от власти остановить разведение войск на линии разграничения на Донбассе, а также отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера».
Активисты держат лозунги и плакаты «Банду геть», а также фото погибших Героев Небесной Сотни.
Напомним, президент Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни утром 21 ноября.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!