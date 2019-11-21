В эфир возвращается один из самых популярных украинских ведущих

Шоу-бизнес

Известный украинский телеведущий, психолог Дмитрий Карпачев возвращается на телеканал СТБ. В 2020 году он будет вести новое психологическое семейное реалити «Супермама». Ранее участница романтического реалити «Наречена для тата» Вита Гончаренко поделилась подробностями личной жизни.

— Дмитрий Карпачев — человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель, — сказала директор канала СТБ Людмила Семчук. — За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» Дмитрий не просто стал авторитетом для украинцев, он помог героям проектов наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы рады возобновить сотрудничество с ним.

В новом проекте каждую неделю четыре женщины соревнуются за звание супермамы. Они знакомятся с детьми своих конкуренток, анализируют их методы воспитания, оценивают общий климат в семье и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.

Дмитрий Карпачев комментирует поступки мам, дает им практические советы по воспитанию детей и отдает свои баллы одной из них. Та из участниц реалити, которая в конце недели набирает самое большее количество баллов, получает звание супермамы. Премьера состоится в 2020 году.

Ранее 28-летний Николай Крицкий, экс-участник реалити-шоу «Зважені та щасливі», признался в слабостях и пообещал вернуться в проект победителем.



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