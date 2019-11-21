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Общество и люди

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

22:15 21 ноября 2019 213
День сына
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 ноября, отмечается День сыновей (День сына). Это новый праздник, который не является официальным.

А если вы решили поздравить сыновей или родителей, у которых растут сыновья, «ФАКТЫ» предлагают вам подборку открыток и красивых поздравлений.

День сыновей

Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.

День сыновей

***
Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя,
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!

День сыновей

***
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!

День сыновей
***
Что пожелать в День сына сыну?
Всегда и всюду быть мужчиной,
Того, кто слаб, не обижать,
Того, кто старше, уважать,
Ценить друзей, любить семью,
Не верить глупому вранью,
Построить дом и сад при нем,
Или решить вопрос с жильем,
Обзавестись женою милой,
Чтоб сына и тебе родила!

День сыновей

***
В доме есть у Вас мужчина
Гордость мамы и герой,
Не проходит время мимо,
Мальчик вырос ой-ой-ой!

В праздник добрый поздравляю,
Всех сынишек, пап и мам
Быть здоровыми желаю,
Умными не по годам!

В благодарность за заботу,
Ведь мужчин растить — работа,
В День чудесный — сыновей,
Улыбнись, давай, скорей!

День сыновей

Напомним, что 19 ноября отмечали Международный мужской день.

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