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День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления
В пятницу, 22 ноября, отмечается День сыновей (День сына). Это новый праздник, который не является официальным.
А если вы решили поздравить сыновей или родителей, у которых растут сыновья, «ФАКТЫ» предлагают вам подборку открыток и красивых поздравлений.
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
***
Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя,
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!
***
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!
***
Что пожелать в День сына сыну?
Всегда и всюду быть мужчиной,
Того, кто слаб, не обижать,
Того, кто старше, уважать,
Ценить друзей, любить семью,
Не верить глупому вранью,
Построить дом и сад при нем,
Или решить вопрос с жильем,
Обзавестись женою милой,
Чтоб сына и тебе родила!
***
В доме есть у Вас мужчина
Гордость мамы и герой,
Не проходит время мимо,
Мальчик вырос ой-ой-ой!
В праздник добрый поздравляю,
Всех сынишек, пап и мам
Быть здоровыми желаю,
Умными не по годам!
В благодарность за заботу,
Ведь мужчин растить — работа,
В День чудесный — сыновей,
Улыбнись, давай, скорей!
Напомним, что 19 ноября отмечали Международный мужской день.
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