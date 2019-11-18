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Общество и люди

Международный мужской день 2019: поздравления и открытки

18:29 18 ноября 2019 91
Международный мужской день
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 19 ноября, отмечается Международный мужской день (International men's day).

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для мужчин.

Международный мужской день

Поздравляю с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

Международный мужской день

***
Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

Международный мужской день

***
С Международным днем мужским
Я вас, мужчина, поздравляю.
Вам силы, мужества, отваги
И благородства я желаю.

Пусть качества мужские будут
Для вас всегда ориентиром:
Порядочность, надежность, честь —
И вы уже непобедимы.

Международный мужской день

***
Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!

Международный мужской день

Напомним, что 2 ноября отмечали Всемирный день мужчин (World Men's Day).

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