- 19:12 Alyona Alyona взбудоражила сеть смелым фото в купальнике
- 19:10 Абромавичус попал в громкий скандал в Литве из-за украинского гражданства
- 18:53 Убийцу, взорвавшего пятиэтажку в Павлограде после зверской расправы над женой, посадили пожизненно
- 18:42 Лучший в мире утеплитель наносится на стены жидким: как украинец стал успешным бизнесменом
- 18:38 "Нужно разрешить таранить": сеть возмутила героиня парковки, перекрывшая движение трамваев в Одессе
- 18:29 Международный мужской день 2019: поздравления и открытки
- 18:24 В Раду подали законопроект, облегчающий жизнь «евробляхерам»: что предусматривает документ
- 18:08 Где в Киеве до 22 ноября можно бесплатно пройти обследование и проконсультироваться с врачом (адреса)
- 18:03 В Хмельницкой области вынесли приговор матери, продававшей двух своих детей за 35 тысяч долларов
- 18:01 Племянница Софии Ротару собралась замуж
- 17:45 «Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха
- 17:31 "Террористам тут не место": в России тысячи людей с флагами Украины вышли на протест против бывшего главаря "ДНР"
Международный мужской день 2019: поздравления и открытки
Во вторник, 19 ноября, отмечается Международный мужской день (International men's day).
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для мужчин.
Поздравляю с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.
***
Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.
***
С Международным днем мужским
Я вас, мужчина, поздравляю.
Вам силы, мужества, отваги
И благородства я желаю.
Пусть качества мужские будут
Для вас всегда ориентиром:
Порядочность, надежность, честь —
И вы уже непобедимы.
***
Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!
Напомним, что 2 ноября отмечали Всемирный день мужчин (World Men's Day).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?