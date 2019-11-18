Общество и люди

Международный мужской день 2019: поздравления и открытки

Во вторник, 19 ноября, отмечается Международный мужской день (International men's day).

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для мужчин.

Поздравляю с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации жизни и в любом деле проявлять себя терпеливым, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, сильным, важным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях.

***

Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник — День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар

Всегда быть ярким, настоящим.

Пусть не угаснет век пожар

Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя, бед, переживаний.

***

С Международным днем мужским

Я вас, мужчина, поздравляю.

Вам силы, мужества, отваги

И благородства я желаю.

Пусть качества мужские будут

Для вас всегда ориентиром:

Порядочность, надежность, честь —

И вы уже непобедимы.

***

Тебя, такого сильного,

Отважного, красивого,

Решительного, честного,

Да что скрывать — чудесного,

Я поздравляю искренне,

Всегда любим будь близкими,

И целей добивайся,

Не трусь и не сдавайся!

Напомним, что 2 ноября отмечали Всемирный день мужчин (World Men's Day).

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