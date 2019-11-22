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Происшествия

Под Одессой терпит бедствие танкер с 15 членами экипажа на борту

1:27 22 ноября 2019 24
Танкер Делфи
Инф. «ФАКТОВ»

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» (IMO 8 866 266) под флагом Молдовы. Ранее сообщалось о судьбе другого танкера — «Мрия» — его документы обещал изучить глава СБУ Иван Баканов.

Об этом сообщает «Думская».

По данным издания, судно изначально находилось в акватории порта «Пивденний», затем его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

«У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции, особенно с учетом того, что длина «Делфи» 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Сначала сообщалось, что на борт находятся три человека, по другим источником на «Делфи» — не меньше 15 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе за вчерашний день сломалось два самолета. В частности, летевший по маршруту Стамбул — Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines после касания подломил переднюю стойку шасси.

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