- 01:27 Под Одессой терпит бедствие танкер с 15 членами экипажа на борту
- 00:58 «Голый» скандал в Британии: студенты прикрывали половые органы овцами и разозлили веганов
- 00:28 На Волыни задержали опасную банду во главе со «смотрящим» по кличке «Чечен»
- 21.11 23:54 Дело Маркива: Украина подала апелляцию на решение итальянского суда
- 21.11 23:13 Пассажиров экстренно высадили через надувные трапы: в Одессе сломался второй за день самолет
- 21.11 23:13 Киевская молодежь шокировала высказываниями о Евромайдане и Героях Небесной Сотни
- 21.11 22:41 "Богдан был корреспондентом 1+1": журналисты раскрыли любопытный факт о главе ОП
- 21.11 22:20 В Киеве накануне выходных ограничат движение на Южном мосту
- 21.11 22:15 День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления
- 21.11 21:55 Демонтируют блиндажи: появились свежие фото с участка разведения войск в Петровском
- 21.11 21:45 В эфир возвращается один из самых популярных украинских ведущих
- 21.11 21:22 Трагедия в Крыму: у школьника прямо на уроке остановилось сердце
Под Одессой терпит бедствие танкер с 15 членами экипажа на борту
В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» (IMO 8 866 266) под флагом Молдовы. Ранее сообщалось о судьбе другого танкера — «Мрия» — его документы обещал изучить глава СБУ Иван Баканов.
Об этом сообщает «Думская».
По данным издания, судно изначально находилось в акватории порта «Пивденний», затем его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
«У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия», — говорится в сообщении.
Также указывается, что сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции, особенно с учетом того, что длина «Делфи» 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.
Сначала сообщалось, что на борт находятся три человека, по другим источником на «Делфи» — не меньше 15 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе за вчерашний день сломалось два самолета. В частности, летевший по маршруту Стамбул — Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines после касания подломил переднюю стойку шасси.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!