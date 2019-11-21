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Пассажиров экстренно высадили через надувные трапы: в Одессе сломался второй за день самолет
В Одессе, где накануне разоблачили адепта «русского мира», произошло второе за день чрезвычайное происшествие в аэропорту: сломался летевший по маршруту Стамбул — Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
Об этом пишет местное издание «Думская».
Издание уточняет, что после касания воздушное судно подломило переднюю стойку шасси.
«Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, не выкатился. Пилоты экстренно высадили пассажиров через надувные трапы», — говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату. Полоса, как отмечают специалисты, находится в исправном состоянии.
Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали, как надо. Пострадавших нет. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это уже второй подобный инцидент за сегодня. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.
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