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Происшествия

Пассажиров экстренно высадили через надувные трапы: в Одессе сломался второй за день самолет

23:13 21 ноября 2019 52
боинг
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе, где накануне разоблачили адепта «русского мира», произошло второе за день чрезвычайное происшествие в аэропорту: сломался летевший по маршруту Стамбул — Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом пишет местное издание «Думская».

Издание уточняет, что после касания воздушное судно подломило переднюю стойку шасси.

«Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, не выкатился. Пилоты экстренно высадили пассажиров через надувные трапы», — говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату. Полоса, как отмечают специалисты, находится в исправном состоянии.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали, как надо. Пострадавших нет. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это уже второй подобный инцидент за сегодня. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

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