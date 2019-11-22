Моряки не хотят покидать судно: под Одессой пытаются спасти экипаж оказавшегося в ловушке танкера

Происшествия

В ночь на пятницу, 22 ноября, в акватории портов Большой Одессы штормовым ветром сорвало с якорной стоянки и понесло нефтеналивное судно «Делфи» (флаг Молдовы). Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, танкер, находившейся на рейде в морском порту «Пивденный», стало сносить к побережью Одессы. Сейчас он находится в районе пляжа «Дельфин», на борту — моряки, члены экипажа. Получило ли судно какие-либо повреждения, пока неизвестно.

В пресс-службе ОГА сообщили, что председатель областной администрации Максим Куцый собирает оперативный штаб. В нем будут скоординированы усилия спасателей, пограничников, работников портов «Пивденный» и Одесского, госпредприятия «Администрация морских портов Украины» и медиков. По словам Куцего, в кратчайшие сроки моряки должны быть спасены, а акватория — защищена от экологической катастрофы. Между тем в ОГА говорят, что «из-за шторма эвакуация экипажа усложняется».

В заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы и частный буксир «Австралия».

Как уточнили «ФАКТАМ» в Администрации морских ортов Украины (АМПУ), проблемы у танкера «Делыи» начались во время рейса, когда он находился еще в нейтральных водах. Сигнал SOS экипаж подал, будучи в зоне надзора порта «Пивденний» (один из портов Большой Одессы).

«Из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива, электропитания и неудовлетворительной эксплуатации судно снесло ветром, оно оказалось в акватории Одесского морского порта. Сейчас оно находится на расстоянии 300 метров от берега, в районе пляжа „Дельфин“. Контроль над аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб порта направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к операции», — сообщили в АМПУ.

В то же время, по данным Одесской обладминистрации, ситуация осложняется тем, что находящиеся на борту танкера моряки (таковых, по сведениям ОГА, сейчас трое) категорически отказываются покидать судно.

«Они измотаны, провизии нет, однако опасаются, что судовладелец может не выплатить им зарплату. Решать же вопрос принудительными действиями (силовыми) мы не имеем права — судно под иностранным флагом», — пояснил информированный источник в обладминистрации.

Таким образом, складывается практически безвыходная ситуация, разрешением которой сейчас вплотную занимаются соответствующие отечественные службы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о судьбе другого танкера — «Мрия» — его документы обещал изучить глава СБУ Иван Баканов.

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