Газ для населения может резко подорожать: названы причины и сроки

Деньги

С 1 января 2020 года в Украине планируют ввести так называему. «страховую» цену газа, реализуемого «Нафтогазом» для населения и предприятий коммунальной тепловой энергетики. Эта цена будет действовать параллельно с ценой, определяемой ежемесячно, исходя из цен импорта газа.

Источники «Українських Новин» заверили, что после изменения тарифов на распределение и транспортировку, стоимость газа для конечного потребителя по «страховой» цене не превысит показатель I квартала 2019 года, т. е. 8548 гривен.

В то же время, подчеркнул собеседник, «страховая» цена будет выгодна тем, кто не верит в сохранение транзита через Украину с 2020 года.

Те, кто в такую возможность верят, могут оплачивать газ по цене, которая будет определяться каждый месяц, но может существенно вырасти в случае отсутствия или значительного сокращения транзита.

По словам министра энергетики и экологии Алексея Оржеля, введение фиксированной цены газа стало возможным, поскольку «Нафтогаз» закупил газ летом по более низкой цене.

«При предложении этой (страховой. Ред.) цены у любого потребителя будет возможность отказаться от этой цены. Отказ может сыграть как в плюс, так и в минус. Если действительно будет остановка транзита, будут некоторые колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. А если, например мы подпишем транзитный договор — это будет фактором значительной стабилизации рынка. У нас и в Европе в ПХГ значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы, не выиграют от этой ситуации. Они увидят на рынке более низкую цену, но они должны оставаться на этой страховой цене, потому что это страховка рисков», — пояснил Оржель.

По неофициальной информации, решение правительства по цене газа ожидается уже в ближайшие дни. С МВФ введение страховой цены якобы уже согласовали.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, к чему может привести решение правительства «отпустить» стоимость отопления и горячего водоснабжения в свободное плавание.

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