24.07 / 24.30 26.54 / 26.91
Киев: -8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Одесский аэропорт перестал отправлять и принимать самолеты: в чем причина

11:35 22 ноября 2019 64
аварийный турецкий самолет
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

С утра пятницы, 22 ноября, международный аэропорт «Одесса» не принимает и не отправляет рейсы. Так, отменены рейсы авиакомпаний МАУ, «Турецкие авиалинии», SkyUp и Windrose. В аэропорту начато расследование в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе (ВПП) двух за одни сутки самолетов международного сообщения.

«ЧП случилось 21 ноября, в 20:55. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK465 из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси. По данному факту комиссия проводит расследование», — сообщили в пресс-службе аэропорта. К счастью, обошлось без жертв. Как отмечается, всех пассажиров, 136 человек, оперативно эвакуировали и разместили в зале терминала.

Один из пассажиров Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, прилетевший из Стамбула, рассказал: «Были открыты шасси, но в метре от полосы самолет поднялся вверх. Сделал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулся земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Лайнер съехал с полосы и остановился в поле. При торможении наступила гробовая тишина».

В четверг, 21 ноября, были отменены рейсы авиакомпании МАУ: из Стамбула (Турция) — прибытие планировалось на 00:05, из Одессы в Тель-Авив (Израиль) в 21:30 и в Стамбул в 01:00, а также Turkish Airlines в Стамбул в 21:40. В пятницу рейсы еще не возобновились. В частности, сообщено об отмене рейсов МАУ из Тель-Авива (4:20), Sky Up и Windrose из Шарм-эль-Шейха (8:35 и 11:35), Turkish Airlines в Стамбул (9:00), МАУ в Борисполь (10:50).

Уже известно, что даже в случае вылета задержится борт Onur Air из Стамбула (12:00).

Кроме того, из Одессы отменены рейсы МАУ и Turkish Airlines в Стамбул (7:00 и 9:55), а также МАУ в Борисполь (11:55). Об остальных рейсах пока информации нет.

Читайте также: Проехался на пузе: в сеть попало видео с экстренно севшим в Одессе самолетом Turkish Airlines

Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация ставит под угрозу выполнение в дальнейшем международных авиарейсов из Одессы и их прием в местном аэропорту. Так, авиакомпания Turkish Airlines с большой осторожностью относится к взлетно-посадочной полосе в Одессе.

«Малейшее сомнение, осложнение погодных условий — переносят рейс или же запрашивают другой аэропорт для приземления», — отмечают также пассажиры, которые нередко пользуются услугами этого авиаперевозчика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЧП ранее случилось и с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер