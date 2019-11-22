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Одесский аэропорт перестал отправлять и принимать самолеты: в чем причина
С утра пятницы, 22 ноября, международный аэропорт «Одесса» не принимает и не отправляет рейсы. Так, отменены рейсы авиакомпаний МАУ, «Турецкие авиалинии», SkyUp и Windrose. В аэропорту начато расследование в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе (ВПП) двух за одни сутки самолетов международного сообщения.
«ЧП случилось 21 ноября, в 20:55. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK465 из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси. По данному факту комиссия проводит расследование», — сообщили в пресс-службе аэропорта. К счастью, обошлось без жертв. Как отмечается, всех пассажиров, 136 человек, оперативно эвакуировали и разместили в зале терминала.
Один из пассажиров Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, прилетевший из Стамбула, рассказал: «Были открыты шасси, но в метре от полосы самолет поднялся вверх. Сделал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулся земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Лайнер съехал с полосы и остановился в поле. При торможении наступила гробовая тишина».
В четверг, 21 ноября, были отменены рейсы авиакомпании МАУ: из Стамбула (Турция) — прибытие планировалось на 00:05, из Одессы в Тель-Авив (Израиль) в 21:30 и в Стамбул в 01:00, а также Turkish Airlines в Стамбул в 21:40. В пятницу рейсы еще не возобновились. В частности, сообщено об отмене рейсов МАУ из Тель-Авива (4:20), Sky Up и Windrose из Шарм-эль-Шейха (8:35 и 11:35), Turkish Airlines в Стамбул (9:00), МАУ в Борисполь (10:50).
Уже известно, что даже в случае вылета задержится борт Onur Air из Стамбула (12:00).
Кроме того, из Одессы отменены рейсы МАУ и Turkish Airlines в Стамбул (7:00 и 9:55), а также МАУ в Борисполь (11:55). Об остальных рейсах пока информации нет.
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Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация ставит под угрозу выполнение в дальнейшем международных авиарейсов из Одессы и их прием в местном аэропорту. Так, авиакомпания Turkish Airlines с большой осторожностью относится к взлетно-посадочной полосе в Одессе.
«Малейшее сомнение, осложнение погодных условий — переносят рейс или же запрашивают другой аэропорт для приземления», — отмечают также пассажиры, которые нередко пользуются услугами этого авиаперевозчика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЧП ранее случилось и с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.
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