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Происшествия

Отравление метадоном: в Одессе госпитализировали годовалого ребенка в тяжелом состоянии

11:56 22 ноября 2019 90
ребенок
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Машина скорой помощи доставила в детскую больницу годовалую девочку — жительницу Суворовского района Одессы. Девочка находилась в состоянии комы. Со слов медиков скорой: девочка — в бессознательном состоянии, а ее мама отказывается назвать причину происшедшего. В связи с этим, изначально был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом» и назначена соответствующая экспертиза. Состояние девочки оценивается как очень тяжелое. Ранее врачи установили причину массового отравления школьников в Одессе.

Специальный тест показал: в крови ребенка есть наркотическое вещество — метадон.

«Лишь после того как медики, проведя реанимацию и исследования, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, ее 33-летняя мамочка призналась, что является наркозависимой и принимает заместительную терапию. Она сказала, что дочь могла взять что-то из ее лекарств», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

После госпитализации ребенка женщина скрылась и сейчас разыскивается полицией. Врачи принимают все возможные меры для спасения девочки.

По данному факту Суворовским отделом полиции начато уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины). Нерадивой мамаше грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в так называемом даркнете можно найти все самое запретное, о чем вы даже и подумать не могли: оружие, наркотики, детскую порнографию.

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