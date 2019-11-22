Когда доллар упадет ниже 24 грн: эксперты рассказали о зависимости зарплат от курсов валют

Деньги

На протяжении нынешней недели курсы доллара и евро остаются стабильными. За последние два дня, со среды 20 ноября, американская валюта подешевела на 1 копейку, а европейская — подорожала на 2 копейки. Так, 20 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,19 грн за доллар и 26,83 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,07 грн, купить — по 24,30 грн, евро — сдать по 26,55 грн, купить — по 26,91 грн.

«Курс гривни незначительно опустился, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,18 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины для проведения приватизации.

Вероятно, стабильная динамика гривни будет наблюдаться и в дальнейшем, и украинская валюта продолжит движение в диапазоне 24,15−24,25 грн за доллар", — отметил Шевчишин.

Но некоторые эксперты прогнозируют, что курс доллара вскоре снизится до уровня меньше 24 гривен.

«Гривня за последнюю неделю продолжила укрепляться и смогла достигнуть своих максимумов за последние несколько лет, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Национальная валюта завершает неделю на отметке в 24,18 грн за доллар. Укрепление гривни до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на валюту. Сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает украинскую валюту к плавному росту.

В паре с евро гривня показывает нейтральную динамику. За счет роста европейской валюты на международных рынках рост гривни был нивелирован.

Сейчас рынок замер в ожидании решения по программе сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае положительного решения мы можем ожидать продолжения дальнейшего укрепления национальной валюты и преодоления отметки в 24 гривни за доллар". — считает Пархоменко.

Финансисты отмечают, что для правильной оценки надежности и дальнейших перспектив национальной валюты нужно учитывать не только курс, но и то, как менялись зарплаты украинцев и цены на товары широкого потребления.

«Курс доллара вплотную приблизился к отметке 24 гривни, но многие люди продолжают «бояться» гривни и считают ее текущий курс неоправданно высоким, — сообщил «ФАКТАМ» директор инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов. — По их логике, национальная валюта обязательно еще обвалится, а курс 24 грн за доллар — это всего лишь временное явление. Ведь еще совсем недавно, полгода и год назад, многие даже и подумать не могли о том, что гривня может укрепиться так сильно, и теперь считают, что текущий курс неадекватен. Но смею им возразить, ведь всё в мире относительно. А с точки зрения относительности я предлагаю оценить гривню своеобразным нестандартным методом — через инфляцию, взяв за базу начало 2013 года.

Тогда, в уже достаточно далекий первый рабочий день января 2013 года, один доллар США на межбанке стоил 8,0165 грн. А 31 октября 2019 года курс составил 24,75 грн за доллар. За весь этот период гривня упала к доллару более чем в три раза.

В то же время с января 2013-го по октябрь 2019 года индекс потребительских цен в Украине вырос на 163%, а если считать базовую инфляцию, то она составила 117%. И выходит, что по индексу потребительских цен за это время гривня обесценилась в 2,63 раза, а если учесть базовую инфляцию, то в 2,17 раза. И курс к доллару по инфляции, соответственно, должен составлять 21,08 грн или же 17,4 грн за доллар.

В этом расчете более верным является базовый уровень цен, ведь потребительские цены — это производная базового уровня инфляции и самого курса, который влияет на импортные цены и цены на сырье в гривне. Поэтому у нас и получилось, что курс по общей инфляции равен 21 грн за доллар. Это среднее между реальным курсом в конце октября равным 24,75 грн и расчетной цифрой по базовой инфляции в размере 17,4 грн за доллар.

Но и в курсе 17,4 грн за доллар по базовой инфляции есть еще один важный фактор, который тоже стоит учитывать. Ведь в США в это время инфляция также не стояла на месте. За этот же период базовый индекс цен в США вырос на 14,5%. А значит, нынешний доллар стоит дешевле того, старого доллара в 2013 году. И если учесть в расчетах американскую инфляцию, то получится, что курс гривни к доллару относительно индекса базовой инфляции в 2013 году должен ныне составлять всего 15,15 грн за доллар.

Многие, конечно, возразят, что, по их мнению и наблюдениям, инфляция была выше и статистика по инфляции не является хорошим индикатором. Но тут надо принять во внимание вот что: мы рассматриваем курс гривни к доллару, а не благосостояние людей. В США многие граждане также не согласны со статистикой и считают инфляцию заниженной. Потому это другой вопрос, ведь и сам доллар не идеален.

В итоге из этого расчета выходит, что с 2013 года курс доллара вырос по отношению к инфляции опережающими темпами и инфляция значительно отстала от динамики курса. И с учетом этого ракурса уровень 24 грн за доллар не является чрезмерно завышенным. По такому курсу оплата труда украинцев и цены внутри страны все еще отстают от того уровня, который был в 2013 году. Если использовать экономическую терминологию, то можно сказать, что паритет покупательной способности гривни в текущий момент все еще остается ниже уровня 2013 года. Поэтому в каком-то смысле нынешний курс можно даже назвать еще достаточно низким для гривни.

Будет ли гривня подниматься дальше, зависит от многих факторов, но по мере роста экономики страны паритет покупательной способности ее валюты будет также увеличиваться. Этот рост может быть разным, либо курс национальной валюты может укрепляться, либо же базовая инфляция может расти, опережая курс. Но это уже зависит от действий финансовых властей страны", — подытожил Куликов.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что наша страна должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. При этом программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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