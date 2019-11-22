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Авиаконтрабанда: наркоторговцы отправляли товар в Россию при помощи дронов (фото)
Наркоделки из Кривого Рога переправляли клиентам в Россию товар при помощи дронов. Ранее дрон с контрабандными сигаретами из Украины приземлился на одной из улиц румынского города Сигет.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, криворожцы привозили товар в один из приграничных районов Сумской области, фасовали его и при помощи беспилотника отправляли заказчикам через границу.
«СБУ задержала двух торговцев во время очередного „воздушного сообщения“: в рейс должны были отправить пять килограммов марихуаны. За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация. Разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковской областях», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Румынии обнаружили обломки небольшого вертолета, который, по версии местной полиции, мог перевозить контрабандные сигареты из Украины. Рядом нашли тело мужчины, в котором позже опознали гражданина Беларуси. О погибшем было известно, что он уехал во Львов, а от туда направлялся в Мукачево.
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