Происшествия

На грани катастрофы: из выброшенного на мель танкера Delfi в море вытекает горючее (фото)

Танкер Delfi, который ранее снесло ураганным ветром в одесскую акваторию, навалился на волнолом в районе городского пляжа «Дельфин». Несмотря на предпринимаемые действия спасательных служб, находящиеся на борту судна моряки (трое граждан Украины) категорически отказываются от эвакуации, ссылаясь на запрет судовладельца. Последний, по имеющимся данным, находится в Великобритании, и связаться с ним невозможно. Также отмечается, что фактически этот корабль — «серый», без необходимой документации.

По некоторым сведениям, Delfi в свой последний рейс вышел из порта Констанца (Румыния) в балласте.

В эти минуты судно выброшено на мель и легло на правый борт, прямо на пляже «Дельфин», буквально в полусотне метров от берега.

С борта судна в море вытекает горючее, ощущается характерный запах. Экологи взяли образцы воды для анализа. Также с танкера в воду упали какие-то синие бочки.

В эти минуты началась спасательная операция и принудительная — для спасения жизни людей — эвакуация моряков с борта танкера (известно, что они практически лишены средств связи и уже двое суток у них нет питьевой воды). Туда направляют водолазов и спасателей. Однако добраться до теплохода — серьезная проблема: сильный ветер и шторм…

Напомним, ранее стало известно, что на борту судна находятся трое членов экипажа, и все они являются гражданами Украины. Тем не менее они отказываются эвакуироваться с судна самостоятельно, ожидая распоряжений от судовладельца.

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