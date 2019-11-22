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Происшествия

Крушение танкера Delfi: содержание нефтепродуктов в море зашкаливает

18:28 22 ноября 2019 133
Танкер Delfi
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы.

«Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия», — сообщил и. о. главы государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Материалы направляются в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции. Затем специалисты рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, и, в соответствии с действующим законодательством, обратятся с претензией о возмещении причиненных убытков.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Администрации морских портов Украины (АМПУ), сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия: скорость ветра 12−14 м/с, волнение моря- 3 балла.

«Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. После этого оперативный штаб, в состав которого входят специалисты АМПУ, Морской администрации, городских и областных властей, будет решать каким образом убрать танкер из акватории городского пляжа. Будет проведено обследование корпуса судна, в том числе с привлечением водолазов. Это позволит определить, можно ли восстановить его плавучесть. Пробоины будут закрыты, вода откачана, после чего будет принято решение о способе транспортировки танкера DELFI в безопасное место», — рассказали в АМПУ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что танкер DELFI, потерпевший крушение у берегов Одессы, сел на мель у пирса на пляже «Дельфин». Водолазы эвакуировали экипаж. Видео дрейфа танкера сняли с дрона.

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