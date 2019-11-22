Крушение танкера Delfi: стали известны подробности спасения моряков

Происшествия

Спецоперация по эвакуации членов экипажа танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы, прошла успешно и, с учетом сложных метеоусловий, оперативно. Об этом заявили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, служащие которой активно участвовали в этом спасательном мероприятии.

«Для эвакуации водолазы создали между танкером и берегом коммуникацию по типу канатной дороги. Моряков спасали по одному: надевали на каждого спасательные жилеты, пристегивали карабинами к канату и „несли“ их на себе. Другие участники спасательной операции, находившиеся на берегу, тащили их при помощи троса. Замерзшим спасателям пограничники помогли согреться — напоили горячими напитками и предоставили теплые одеяла», — рассказали в управлении.

«Автомобили службы экстренной медицинской помощи эвакуировали с места ЧП трех членов экипажа. 59-летний капитан, одессит Анатолий Слимко госпитализирован в городскую клиническую больницу № 11 в состоянии средней степени тяжести. Диагноз — сильное общее переохлаждение. С аналогичным диагнозом — переохлаждение госпитализирован 39-летний судовой механик, житель Херсона Константин Михайленко. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Игорь Гинжул.

22-летний житель Измаила был доставлен в Одесскую областную клиническую больницу. Однако от госпитализации, а также от диагностических обследований он отказался. Даже подтвердил свой отказ письменно.

Вечером в пятницу, 22 ноября, на заседании рабочей группы по аварии танкера, проходившем в обладминистрации, подписан протокол рекомендации региональному главку Нацполиции провести следственно-розыскные действия в пределах полномочий в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Также Южному региональному управлению Госпогранслужбы поручено проверить законность пребывания танкера и экипажа судна в территориальных водах Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что моряки не хотели покидать терпящее бедствие судно, опасаясь, что судовладец не выплатит им зарплату.

Из танкера вылилось горючее. По данным экологов, содержание нефтепродуктов в море превышено в 53 раза.



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