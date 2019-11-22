- 20:52 Хет-трик Мораеса принес «Шахтеру победу над «Львовом»: видеообзор матча чемпионата Украины
- 20:41 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого будут судить по 4 статьям
- 20:40 Осталось ждать сравнительно недолго: в России рассказали, когда Путин уйдет с поста президента
- 20:35 Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи
- 20:31 Гончарук привез два соглашения с ЕБРР на 900 миллионов евро на реконструкцию украинских дорог
- 20:22 Трускавец-2: "слуг народа" снова отправят на обучение
- 20:21 На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера
- 20:08 Пути назад нет: в «Слуге народа» сделали важное заявление о попавшем в скандал Иванисове
- 20:00 Крушение танкера Delfi: стали известны подробности спасения моряков
- 19:56 Стрельба и таран авто в центре Днепра: появились новые детали и видео с места происшествия
- 19:40 Россию подловили на наглом фейке о паромном сообщении между Крымом и Турцией
- 19:32 Ушел на встречу с другом и не вернулся: пропавшего мужчину нашли закопанным в поле на Херсонщине
Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи
В пятницу, 22 ноября, стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оказался в миланской больнице. Об этом сообщила газета La Repubblica. 83-летний политик находится в клинике La Madonina после неудачного падения.
Инцидент, как выяснилось, произошел накануне в столице Хорватии. Берлускони побывал в Загребе в качестве лидера партии «Вперед, Италия!». Он принимал участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП). Незадолго до закрытия мероприятия он решил сделать селфи с другими политиками и упал.
Берлускони боялся, что получил перелом, но все же дождался завершения саммита и попрощался со всеми. Затем его самолетом спешно доставили в Милан. Там врачи клиники провели необходимое обследование и успокоили бывшего премьера. У него обнаружили только ушиб. Скорее всего, в понедельник его уже выпишут.
Днем 22 ноября в клинику прибыла дочь Берлускони от первого брака Марина. Она пробыла у отца до 18:30. На выходе ее поджидали репортеры. 53-летняя Марина не стала отвечать на их вопросы и только на ходу обронила: «С ним все в порядке».
Известно, что рядом с Берлускони находится его невеста Франческа Паскале. Ей 34 года. Их отношения начались семь лет назад. Сильвио и Франческа собирались пожениться в 2014 году, но свадьба так и не состоялась, что не мешает им продолжать жить вместе. Франческа — уроженка Неаполя.
Представители партии «Вперед, Италия!», комментируя сообщения СМИ о госпитализации Берлускони, всячески подчеркивают, что ничего страшного не произошло. «Ни трещин, ни переломов, ни вывихов, ни растяжения. Никакого спешного возвращения в Милан. Правда заключается в том, что это самый банальный ушиб. Тот случай, когда порхание бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе», — приводит La Repubblica слова одного из партийных соратников Берлускони.
Бывший премьер-министр Италии несмотря на возраст продолжает вести активную политическую жизнь. Недавно Берлускони лично посетил Венецию, чтобы своими глазами увидеть ущерб, причиненный городу небывалым наводнением.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!