Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи

Мир

В пятницу, 22 ноября, стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оказался в миланской больнице. Об этом сообщила газета La Repubblica. 83-летний политик находится в клинике La Madonina после неудачного падения.

Инцидент, как выяснилось, произошел накануне в столице Хорватии. Берлускони побывал в Загребе в качестве лидера партии «Вперед, Италия!». Он принимал участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП). Незадолго до закрытия мероприятия он решил сделать селфи с другими политиками и упал.

Берлускони боялся, что получил перелом, но все же дождался завершения саммита и попрощался со всеми. Затем его самолетом спешно доставили в Милан. Там врачи клиники провели необходимое обследование и успокоили бывшего премьера. У него обнаружили только ушиб. Скорее всего, в понедельник его уже выпишут.

Днем 22 ноября в клинику прибыла дочь Берлускони от первого брака Марина. Она пробыла у отца до 18:30. На выходе ее поджидали репортеры. 53-летняя Марина не стала отвечать на их вопросы и только на ходу обронила: «С ним все в порядке».

Известно, что рядом с Берлускони находится его невеста Франческа Паскале. Ей 34 года. Их отношения начались семь лет назад. Сильвио и Франческа собирались пожениться в 2014 году, но свадьба так и не состоялась, что не мешает им продолжать жить вместе. Франческа — уроженка Неаполя.

Представители партии «Вперед, Италия!», комментируя сообщения СМИ о госпитализации Берлускони, всячески подчеркивают, что ничего страшного не произошло. «Ни трещин, ни переломов, ни вывихов, ни растяжения. Никакого спешного возвращения в Милан. Правда заключается в том, что это самый банальный ушиб. Тот случай, когда порхание бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе», — приводит La Repubblica слова одного из партийных соратников Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии несмотря на возраст продолжает вести активную политическую жизнь. Недавно Берлускони лично посетил Венецию, чтобы своими глазами увидеть ущерб, причиненный городу небывалым наводнением.

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