Из иллюминатора были видны искры: пассажирка рассказала об экстренной посадке самолета в Одессе

Происшествия

После вынужденного перерыва международный аэропорт «Одесса» возобновляет работу в штатном режиме. Об этом говорится в официальном сообщении администрации аэропорта.

«В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к месту временной стоянки. После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы, было подтверждено соответствие всем нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов», — сообщили в аэропорту.

По некоторым данным, за день были вынужденно отменены или отложены вылет и прием 44 рейсов.

Ряд туроператоров приняли решение о «переброске» групп туристов в ближайшие аэропорты. Так, Join Up автобусами транспортировал своих клиентов в Херсонский аэропорт, где им гарантировали вылет в Шарм-эль-Шейх.

К слову, именно в аэропорт Херсона днем прибыл из Турции грузовой борт Airbus A321, который доставил около 40 тонн оборудования и запчастей для Boeing737 авиакомпании Turkish Airlines, потерпевшего аварию и «застрявшего» на взлетно-посадочной полосе Одесского аэропорта.

Тем временем пассажиры, пережившие вчерашнюю «нештатную ситуацию», находясь в салоне этого самого Boeing 737 (ТК 467) делятся в сети впечатлениями и воспоминаниями.

«Сегодня кажется, что это было во сне! Я скажу, что именно благодаря профессиональным пилотам так все закончилось. Более детальная история такая.

Мы заходим на посадку, практически оказавшись на полосе, пилоты принимают решение зайти на второй круг. Ветер был очень сильный. Мы поднялись снова в воздух. Второй заход на посадку сопровождал такой же ветер. Но приняли решение посадить самолет. Как только прикоснулись к полосе — самолет начало сильно трясти, из иллюминатора видны были искры, огонь, салон в секунду наполнился дымом и запахом гари, мы летели на бешеной скорости, самолет не управляемый, максимально пытались пилоты остановить самолет, потом мы слетели с полосы и оказались в поле. Во время торможения ничего видно не было за окном, потому что все в дыму. Такое впечатление было, что весь путь мы летели по полю. Гробовая тишина в салоне. Как оказалось потом — только в конце вылетели. Стюарды что-то кричали на турецком. Самолет остановился. Началась паника. Мужчины молодцы — начали кричать, чтоб все оставались на местах. Через несколько минут началась эвакуация, но я уже думала, что не выберусь из самолета. Спустили трап, все начали эвакуацию. Пожарные, «скорая». Нас доставили в аэропорт. Состояние людей не передать…

Я сидела рядом с мужчиной, который спешил на свадьбу к сыну. Я спешила на день рождения дочки! Мы вернулись и успели! Он — на свадьбу, я — на день рождения. Берегите себя и цените каждый день!", — написала о происшествии в Facebook Екатерина Геранина.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео с экстренно севшим в Одессе самолетом Turkish Airlines.

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