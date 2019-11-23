«Манчестер Сити» – «Челси»: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Спорт

В субботу, 23 ноября, в рамках 13-го тура английской премьер-лиги пройдет суперматч — «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад», способном вместить чуть более 55 тысяч зрителей, примет лондонской «Челси».

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Команды в нынешнем сезоне

«Манчестер Сити» после двух подряд чемпионств в Англии в нынешнем сезоне пока что результатами не впечатляет. Имея самый дорогой состав в премьер-лиги (1,28 млрд евро, что на 210 млн больше, чем у «Ливерпуля»), подопечные Хосепа Гвардиолы занимают только четвертое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на целых девять очков.

«Челси» же под руководством легенды клуба Фрэнка Лэмпарда расположился на третьей строчке, на одно очко опережая как раз «Манчестер Сити» и имея такое же количество баллов с «Лестером».

Со свистком — один из самых опытных рефери

Арбитром предстоящей встречи назначен один из самых опытных рефери — 48-летний Мартин Аткинсон. На поединках премьер-лиги житель небольшого поселка Дрилингтон, что в Йоркшире, работает с 2005 года. В его послужном списке — финальные матчи Кубка Англии и Кубка Лиги, Суперкубка страны, также работал на решающем поединке Лиги Европы-2014/2015 между украинским «Днепром» и испанской «Севильей» (2:3).

48-летний Мартин Аткинсон

История противостояния

Предстоящий поединок станет 154-м в истории противостояния клубов во всех турнирах. 53 победы в активе «Манчестер Сити», 60 матчей завершились в пользу «Челси», также зафиксирована еще 40 ничьих (общая разница мячей — 195:241 в пользу «Челси»).

«Манчестер Сити» — с Эдерсоном, но без Зинченко

В матче с «Челси» главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на украинца Александра Зинченко, в конце октября перенесшего операцию на колене и продолжающего восстановление. Также в лазарете у «горожан» защитник Эмерик Ляпорт и полузащитник Лерой Сане, как и украинец, имеющие проблемы с коленями, а Бернарду Силва пропустит поединок из-за дисквалификации (португалец был отстранен от игры на один матч за… шутку в соцсетях в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди).

Зато тренерский штаб «Сити» сможет рассчитывать на основного голкипера бразильца Эдерсона, который последние дни уже тренировался в общей группе без боли в мышцах.

Наставник «синих» Фрэнк Лэмпард не сможет задействовать в игре из-за травм полузащитников Марко Ван Гинкела, Рубена Лофтуса-Чика и защитника Антонио Рюдигера, а участие хавбеков Росса Баркли и Кристиана Пулишича под вопросом.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке отдают ощутимое предпочтение «Манчестер Сити». К примеру, «Фаворит Спорт» предлагает на победу «горожан» коэффициент 1,47, в то время как успех «Челси» оценивает в 6,40 (ничья — 4,90).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч между «Манчестер Сити» и «Челси».

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