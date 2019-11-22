24.06 / 24.32 26.54 / 26.96
Киев: -9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги

9:33 22 ноября 2019 26
Манчестер Сити&nbsp;— Челси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 23 ноября, на стадионе «Этихад» состоится принципиальное противостояние в рамках английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» (арбитр — Мартин Аткинсон).

К сожалению, футболист хозяев поля и сборной Украины Александр Зинченко не поможет своей команде, поскольку проходит реабилитацию после операции на колене, перенесенной в одной из клиник Барселоны.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ЧЕЛСИ»

Предстоящая дуэль «горожан» и «аристократов» — 155-я в истории. Пока 61 матч выиграл «Челси», 54 — «Манчестер Сити», а еще 39 поединков завершились вничью (разница мячей — 219:209 в пользу лондонцев). Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» был бит на поле «Сити» с неприличным счетом 6:0.

В нынешнем сезоне команда Фрэнка Лэмпарда выиграла шесть (!) матчей подряд и после 12 туров с 26 очками в турнирной таблице АПЛ делит второе-третье места с «Лестером» (8 пунктов отставания от «Ливерпуля), а подопечные Хосепа Гвардиолы с 25 баллами идут четвертыми.

В прямом телеэфире поединок «Манчестер Сити» — «Челси» покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 23 ноября в 19:30. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение «МанСити». К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу подопечных Гвардиолы принимает с коэффициентом 1,42, на ничью — 5,0, на выигрыш лондонцев — 7,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в сумасшедшем поединке Лиги чемпионов отыграл три мяча у «Аякса».

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер