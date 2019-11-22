Спорт

В субботу, 23 ноября, на стадионе «Этихад» состоится принципиальное противостояние в рамках английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси» (арбитр — Мартин Аткинсон).

К сожалению, футболист хозяев поля и сборной Украины Александр Зинченко не поможет своей команде, поскольку проходит реабилитацию после операции на колене, перенесенной в одной из клиник Барселоны.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ЧЕЛСИ»

Предстоящая дуэль «горожан» и «аристократов» — 155-я в истории. Пока 61 матч выиграл «Челси», 54 — «Манчестер Сити», а еще 39 поединков завершились вничью (разница мячей — 219:209 в пользу лондонцев). Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» был бит на поле «Сити» с неприличным счетом 6:0.

В нынешнем сезоне команда Фрэнка Лэмпарда выиграла шесть (!) матчей подряд и после 12 туров с 26 очками в турнирной таблице АПЛ делит второе-третье места с «Лестером» (8 пунктов отставания от «Ливерпуля), а подопечные Хосепа Гвардиолы с 25 баллами идут четвертыми.

В прямом телеэфире поединок «Манчестер Сити» — «Челси» покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 23 ноября в 19:30. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение «МанСити». К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу подопечных Гвардиолы принимает с коэффициентом 1,42, на ничью — 5,0, на выигрыш лондонцев — 7,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в сумасшедшем поединке Лиги чемпионов отыграл три мяча у «Аякса».

Фото Getty Images

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