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Происшествия

Крушение танкера Delfi: появилась тревожная информация о загрязнении воды в Черном море

14:25 23 ноября 2019 19
делфи
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В эпицентре крушения танкера Delfi у берегов Одессы содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Держу на личном контроле ситуацию в Одессе. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности», — пишет Фирсов.

Он отмечает, что действия его ведомства координированы с Администрацией морских портов Украины, однако ввиду сложных метеоусловий сделать пока удается немногое.

«Так, вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения», — уточняет руководитель госэкоинспекции.

«Известно, что владелец судна „Фактор групп лимитед“ зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы», — отметил Фирсов.

Напомним, по состоянию на вечер 22 ноября содержание нефтепродуктов в морской воде у одесского побережья после аварии с теплоходом Delfi превышало норму в 90 раз.

Спасенный моряк Константин Михайленко рассказал журналистам, что судно достаточно давно находилось в бедственном положении.

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