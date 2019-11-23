Политика

Есть две вещи, которые украинцы никогда не смогут сделать: забыть и простить, — Зеленский о Голодоморе

В День памяти жертв голодоморов президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Глава государства подчеркнул, что подобные трагедии невозможно ни забыть, ни простить.

Согласно историческим исследованиям, вследствие Голодомора 1932−1933 годов умерло от четырех до восьми миллионов украинцев, что сопоставимо с потерями Украины во Второй мировой войне.

«Сегодня мы чтим память жертв Голодомора — преступления геноцида, совершенного тоталитарным сталинским режимом против народа Украины», — заявил Зеленский.

«Огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: „За что?“ Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней — последнюю крошку надежды», — отметил в своей речи глава государства.

«Мы — украинцы. И нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем. Не сможем это забыть. И не сможем это простить», — заявил президент.

Страшные воспоминания переживших Голодомор собраны в материале «ФАКТОВ» «В разгар Голодомора магазины „Торгсин“ скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота». Также свидетели рассказывают, что в те трагические годы ежедневно по селу ездил на подводе человек и выкрикивал: «Выносите покойников!».

О том, как нелегко было донести правду о Голодоморе до западного сообщества повествует фильм «Цена правды» о журналисте Гарете Джонсе. Фильм 28 ноября выйдет в прокат в Украине.

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