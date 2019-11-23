В Украине задержали известного "вора в законе" по прозвищу "Тенго Питерский" (фото, видео)

Происшествия

На трассе Чоп — Киев в Ровенской области полицейские задержали криминального «авторитета», известного под кличками «Тенго Питерский» и «Тенго Гальский». Под этими псевдонимами скрывается 37-летний гражданин Грузии Тенгиз Чарай. В ближайшее время его планируют выдворить за пределы Украины.

На государственной трассе «Тенго Питерского» ждали, получив сведения, что он собирается в Киев. По данным оперативников, «авторитет» ехал брать под контроль и перераспределять денежные потоки от преступлений против собственности.

Остановили гражданина ночью 22 ноября возле города Корец. Предъявить документы иностранец не смог, при себе он имел лишь поддельное водительское удостоверение. Гражданин Грузии оправдывался, что едет в Киев в гости к старым друзьям.

О «Тенго Питерском» известно, что он был «коронован» в 2014 году в Санкт-Петербурге. На его счету несколько судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за покушение на убийство. Несмотря на запрет на въезд в Украину, «Тенго Питерский» в октябре вновь объявился на территории нашей страны — «авторитета» задержали в Одессе и выдворили в Турцию.

В полиции утверждают, что на украинской территории постоянно проживают около 20 так называемых «воров в законе».

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