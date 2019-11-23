Происшествия

Обрастает подробностями громкое ДТП на улице Старонаводницкой в Киеве, когда на отбойник налетел элитный Porsche, после чего оказался на тротуаре и загорелся. За рулем престижного авто могла находиться 19-летняя Владислава Евтягина, дочь бывшего депутата-«регионала», сейчас проживающего в оккупированном Углегорске.

Среди четырех человек, находившихся в автомобиле, троим оказали помощь на месте, а девушку, которая, предположительно, находилась за рулем, госпитализировали. Уже на месте были подозрения, что молодая водитель села за руль, будучи навеселе.

Как сообщает «Обозреватель», о Владиславе Евтягиной известно, что она является соосновательницей юридического лица «Шахта «Петровская» (Донецк).

Владислава и Сергей Евтягины

Отец Владиславы Сергей Евтягин был депутатом Енакиевского горсовета от Партии регионов. Официально бизнесмен зарегистрирован в Углегорске на оккупированной территории. Также Евтягин считается владельцем «копанок» в Булавинке и Ольховатке и конечным бенефициаром киевской фирмы «Акцент-центр».

Напомним, в аварии 22 ноября «Порше» чудом не зацепил людей на тротуаре и дорожных рабочих, находившихся вблизи от места ДТП.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, obozrevatel.com

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