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В киевской многоэтажке "взорвался" мусоропровод: первые подробности с места ЧП (фото, видео)
В Киеве в девятиэтажном жилом доме по улице Березняковской, 16-А (Днепровский район) случился взрыв в мусоропроводе. Лопнула труба мусоросборника на участке между третьим и пятым этажами. ЧП еще раз подтвердило правильность решения об отказе от мусоропроводов в новопостроенных домах.
Как сообщает Информатор, мощный «хлопок» жители дома услышали около 19 часов 23 ноября. На поврежденном участке мусоропровода начался пожар.
ЧП обошлось без пострадавших. Повреждена асбестовая труба мусоропровода и ограждающие конструкции. По одной из версий, в мусоропровод могли бросить окурок, а труба была разрушена под влиянием высокой температуры.
Напомним, в Украине новыми строительными нормами разрешили строить многоэтажные дома без обязательных мусоропроводов. А в Каховке Херсонской области в мусоропроводе на участке между двумя этажами умудрился застрять мужчина.
Фото kiev.informator.ua
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