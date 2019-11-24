Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Политика

Президент Владимир Зеленский угодил в скандал во время траурных мероприятий в День памяти жертв Голодоморов. Жители Киева интересуются, куда перед приездом президента делись все цветы и лампадки от памятника жертвам Голодомора. Есть подозрения, что постамент памятника на улице Лаврской («Девочка с колосками») могли расчистить из-за мнительной охраны президента или ради удачных фото Зеленского.

Фотографии в формате «было-стало» опубликовал в Facebook киевлянин Алексей Захарченко. Утром он вместе с единомышленниками принес к памятнику более 50 лампадок. Также в тот день почтить память жертв приходили с цветами и лампадками делегации военных, группы школьников, простые жители Киева. Но к моменту прибытия к памятнику президентской четы (в 16.00 23 ноября) их лампадки оказались единственными на постаменте.

Также Зеленскому припомнили, что ранее он крайне неуважительно отзывался о трагедии Голодомора в Украине. Так в 2010 году авторы шоу «Вечерний квартал» придумали оскорбительную кличку для Виктора Ющенко. Политика, пытавшегося привлечь внимание к трагедии, в телешоу назвали «Синьор Голодомор».

Напомним, ранее Зеленского и его команду упрекнули в неуважении к памяти жертвам Бабьего Яра. Зеленский не появился на публичных мероприятиях 29 сентября, а пресс-секретарь президента вечером пошла на концерт «Женского квартала».

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