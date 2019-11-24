Семь агентов ГРУ опробовали "Новичок" в Болгарии: установлены их имена (фото)

Мир

В субботу, 23 ноября, международная группа Bellingcat, занимающаяся независимыми журналистскими расследованиями, опубликовала результаты своих изысканий по делу об отравлении болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева (на фото в аголовке). Расследование проводилось совместно с изданиями The Insider и Der Spiegel. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Гебрев уверен в том, что весной 2015 года против него, его сына и директора его фирмы был применен «Новичок».

В апреле 2015 года трое мужчин почувствовали себя плохо в один день. В тот момент они находились в разных местах в Софии, но за несколько часов до этого все вместе были в офисе своей компании. К счастью, всех удалось спасти. Самое тяжелое отравление было у Гебрева-старшего. Он месяц находился в коме. После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании в марте 2018 года у болгарского бизнесмена не осталось никаких сомнений — против него использовалось нервнопаралитическое вещество «Новичок». Все симптомы совпадают.

Офицер ГРУ Владимир Моисеев, действовавший как Владимир Попов

Журналисты The Insider занялись расследованием отравления в Софии вскоре после нашумевшего инцидента со Скрипалями в Солсбери. Позже к ним подключились эксперты Bellingcat. В докладе подчеркивается — в отравлении Гебревых и директора их фирмы участвовали не менее семи сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее ГРУ).

Николай Ежов

Этих людей удалось идентифицировать. Причем журналисты использовали ту же базу российских паспортов, которая помогла установить настоящие имена отравителей Скрипалей. Эти загранпаспорта, как предполагается, штампует один и тот же офис для агентов ГРУ. У них одинаковая серия, а номера идут почти по порядку.

Как утверждает Bellingcat, в феврале 2015 года в Болгарию приехали трое офицеров ГРУ: Сергей Федотов (настоящее имя — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (Петр Борисов). Затем их сменили Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов) и Алексей Никитин (Алексей Калинин). В начале марта в Болгарию прибыл Владимир Попов (Владимир Моисеев). В мае, уже после отравления Гебрева, с Федотовым в Болгарию прилетел еще один человек — Данил Степанов (Данил Капралов).

Денис Сергеев

Очевидно, Сергей Федотов был в этой операции ключевой фигурой. Это следует из того, что он же участвовал и в отравлении Скрипалей три года спустя. Он либо координировал действия других участников операции, либо страховал их возвращение в Россию.

Данил Капралов

Bellingcat считает доказанным два важных момента. Первый — в Софии в апреле 2015 года тоже использовался «Новичок». Второй — к отравлению и Гербева, и Скрипалей причастны офицеры ГРУ, причем один из них участвовал в обеих операциях.

Сергей Лютнеков

А вот почему ГРУ намеревалось расправиться с болгарским бизнесменом, пока не ясно. С Сергеем Скрипалем в принципе все понятно. Он входил в список предателей, и его отравление должно было стать показательной казнью.

Георгий Горшков

Гербев никакого отношения к российским разведслужбам не имел. Сам он предполагает, что его решили ликвидировать из-за того, что его бизнес — это торговля оружием. Гербев не отрицает, что поставлял болгарские вооружения в Грузию в 2008 году, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии. Но он подчеркивает, что доля его поставок была незначительной — не более 10 процентов от всех поставок болгарского оружия Тбилиси. Поставками оружия Украине фирма Гербева не занималась.

Авторы журналистского расследования предполагают, что ГРУ решило расправиться с болгарским предпринимателем из-за ошибочной информации, согласно которой Гербев якобы продал оружие повстанцам в Сирии, выступавшим против Башара Асада. Бизнесмен, по мнению Москвы, мог увеличить объем поставок, поскольку намеревался купить большой оружейный завод. Его устранение должно было помешать этому.

Американская газета The New York Times считает, что отравления в Софии и Солсбери, а также попытку государственного переворота в Черногории, планировало одно и то же подразделение ГРУ — группа 29 155. Ее главная цель — дестабилизация обстановки в Европе. В Испании это же подразделение способствует разжиганию сепаратистских настроений в Каталонии.

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