«Мне лучше покинуть проект»: Андрей Данилко неожиданно объявил, что уходит из «Х-фактора» (видео)

Шоу-бизнес

Последнее испытание тренировочного лагеря десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) стало самым скандальным за всю историю проекта. Напомним, что именно на нем распределялись группы среди судей и стали известны имена 12 счастливчиков, которые уже в воскресенье, 30 ноября, появятся в прямом эфире. Но за шаг до прослушивания последней категории — «Группы», которая досталась Андрею Данилко, известный артист заявил о том, что намерен покинуть шоу.

— Ребят, только не обижайтесь, — неожиданно сказал Андрей, не успев прослушать даже первого участника. — Сейчас я как-будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… И понимаю, насколько это для вас важно! Поэтому подумал, что будет честнее, если я, наверное, покину этот проект. Может, появится новый наставник, который вам действительно поможет, потому что я понимаю, что проблема во мне… Я как подумал о том, что сейчас мне придется кого-то выбирать… Нет, я не готов этого делать… Вы все — способные ребята, и мне кажется, что мне лучше всего будет покинуть этот проект.

После сказанного Андрей Данилко извинился и убежал за кулисы шоу.

— Мы были шокированы, не могли поверить в то, что Андрей Михайлович покидает проект! — призналась «ФАКТАМ» участница категории «Группы» Аэлита-Виктория Аверман. — Могу сказать сразу, что другого наставника я не хотела. И была счастлива, узнав, что нами будет заниматься Андрей Михайлович. А потом… Помню, мы стояли на сцене и не понимали, что будет дальше. Кто теперь наш наставник?! Будут ли вообще группы продолжать своё участие в проекте?!

Пока неизвестно, появится ли Андрей Данилко в прямых эфирах проекта. Уже на следующий день после его ухода из проекта в социальных сетях началась активная кампания #ДанилкоПовернись!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как участник «Х-фактора» привел в ярость другого судью проекта — Игоря Кондратюка.

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