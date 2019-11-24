Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 28 ноября, киевское «Динамо» на 21-тысячном стадионе «Сведбанк Арена» проведет предпоследний матч группового турнира Лиги Европы против шведского «Мальме» (почти все билеты на игру проданы). Напомним, что в первой встрече соперников на «Олимпийском» динамовцы вырвали победу у соперника — 1:0.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАЛЬМЕ» — «ДИНАМО»

Если «Динамо» продолжает выступления в украинской премьер-лиге, то чемпионат Швеции завершился 2 ноября. Как известно, «Мальме» после прошлогодней «бронзы» на сей раз финишировал на втором месте с одним очком отставания от «Юргордена».

За последние три недели команда немца Уве Реслера провела три матча. В Лиге Европы шведы 7 ноября сыграли вничью на поле швейцарского «Лугано» (0:0), в Кубке Швеции полурезервным составом 10 ноября одолели в гостях представителя третьего дивизиона «Вернамо — 2:0 (Бергет, 57, Бахиру, 63), а также уступили 20 ноября на родном стадионе в товарищеском матче датскому «Оденсе» — 1:2 (Рикс, 13 — Джебали, 3, Греве, 61).

Что же касается команды Алексея Михайличенко, то после поражения в скандальном матче в Харькове от «Шахтера» (0:1) «бело-синие» разгромили на свой клубной арене в спарринге «Оболонь-Бровар» (5:0) и уверенно одолели в поединке УПЛ на «Олимпийском» «Мариуполь» — 3:0.

В прямой трансляции матч «Мальме» — «Динамо» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи — 28 ноября в 22:00. По окончании поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» подведут итоги противостояния в Швеции. Игру в Мальме в прямом эфире также покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры в предстоящем матче расценивают шансы соперников на успех как равные. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на выигрыш подопечных Михайличенко и Реслера принимает с коэффициентом 2,7, а на ничью — 3,1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мальме» перед матчем с «Динамо» оштрафован УЕФА.

Фото ФК «Динамо»



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