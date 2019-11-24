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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака
Понедельник, 2 декабря, — хороший день для творчества.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
У Овна в понедельник есть шанс найти перспективную работу, но следует оградиться от мелочности близких.
Телец
Бизнесменам звезды обещают деловые переговоры и выгодные связи. А вот с деньгами будут проблемы.
Близнецы
Вам нужно сконцентрировать внимание на состоянии здоровья, возможна простуда или бронхит.
Рак
Звезды советуют взять отгул или уйти в отпуск. Физические нагрузки нужно снизить до минимума
Лев
Представителям знака лучше провести время абстрагировано от всех, отдохнуть или пообщаться с детьми.
Дева
Некоторые вещи вам видятся не так, какие они есть на самом деле, говорит гороскоп. Соберитесь с мыслями.
Весы
Весам придется пересмотреть все, что они придумали. С деньгами ситуация запутанная, стоит переждать.
Скорпион
Скорпионам гороскоп обещает замечательный день и много комплиментов.
Стрелец
Будет неплохой доход, но им лучше не хвалиться, даже перед близкими родственниками.
Козерог
Хороший день для дальнего путешествия, отправляйтесь в путь без сомнений.
Водолей
Звезды говорят, что если у вас есть небольшие сбережения, то нужно крепко за них держаться
Рыбы
Хороший день. Можно отдохнуть, встретиться с друзьями и провести время на природе.
Хорошего вам дня!
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.