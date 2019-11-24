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Стиль жизни

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

16:16 1 декабря 2019 52
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 2 декабря, — хороший день для творчества.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

У Овна в понедельник есть шанс найти перспективную работу, но следует оградиться от мелочности близких.

Телец

Бизнесменам звезды обещают деловые переговоры и выгодные связи. А вот с деньгами будут проблемы.

Близнецы

Вам нужно сконцентрировать внимание на состоянии здоровья, возможна простуда или бронхит.

Рак

Звезды советуют взять отгул или уйти в отпуск. Физические нагрузки нужно снизить до минимума

Лев

Представителям знака лучше провести время абстрагировано от всех, отдохнуть или пообщаться с детьми.

Дева

Некоторые вещи вам видятся не так, какие они есть на самом деле, говорит гороскоп. Соберитесь с мыслями.

Весы

Весам придется пересмотреть все, что они придумали. С деньгами ситуация запутанная, стоит переждать.

Скорпион

Скорпионам гороскоп обещает замечательный день и много комплиментов.

Стрелец

Будет неплохой доход, но им лучше не хвалиться, даже перед близкими родственниками.

Козерог

Хороший день для дальнего путешествия, отправляйтесь в путь без сомнений.

Водолей

Звезды говорят, что если у вас есть небольшие сбережения, то нужно крепко за них держаться

Рыбы

Хороший день. Можно отдохнуть, встретиться с друзьями и провести время на природе.

Хорошего вам дня!

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