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Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

4:47 2 декабря 2019 7
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Позаботьтесь о детях, старших родственниках и питомцах, говорят звезды.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Хороший день для занятий, связанных с рекламой, играми, развитием бизнеса, воспитанием детей.

Телец

Совет звезд: чтобы достичь нужного эффекта, прилагайте усилия и не обижайтесь.

Близнецы

Хорошее настроение позволит вам обзавестись друзьями и оставаться в курсе последних сенсаций.

Рак

Удачный день для приобретения техники и электроники, а также для необходимого в их эксплуатации программного обеспечения.

Лев

Возможны неофициальные договоренности, внеплановые поездки, новые знакомства.

Дева

Удачный день для сетевого общения, рекламных акций, рассылки резюме, объявлений, портфолио.

Весы

Любое ваше начинание, которое будет направлено на обогащение, обернется прибылью.

Скорпион

Чтобы все удалось, отбросьте привычные жесткие шаблоны и взгляните на ситуацию по-новому. И не теряйте чувства юмора.

Стрелец

Возможны приятные известия из-за рубежа. Вас пригласят на праздник, до которого останется несколько дней.

Козерог

Сегодня возможны временные трудности с компьютером, транспортом, связью.

Водолей

Отличный день для поиска партнеров. Вы легко найдете того человека, с кем сможете легко сработаться.

Рыбы

Совет звезд: не начинайте новых дел, вы не сможете организовать их правильно.

Хорошего вам дня!

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