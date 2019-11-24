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Стиль жизни

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

16:27 2 декабря 2019 100
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 3 декабря, — день, когда можно узнать много нового о себе.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Вам будет трудно правильно делать выбор и грамотно тратить деньги. Возможны конфликты с близкими.

Телец

В этот день женщинам не стоит посещать салоны красоты и магазины одежды, а мужчинам — выяснять отношения с любимыми.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы проявить инициативу в личной жизни и познакомиться с человеком, который давно нравился.

Рак

День благоприятствует активности в делах, но не путайте деятельность с торопливостью!

Лев

Удачный день для посещения светских мероприятий, на которых вы будете неотразимы.

Дева

Не исключены проблемы в отношениях с родственниками старшего поколения.

Весы

Совет звезд: смотрите на жизнь проще и не зацикливайтесь на материальной стороне.

Скорпион

День пройдет довольно спокойно, ничем особенно не удивляя, не огорчая и не радуя.

Стрелец

Возможны разногласия с членами семьи, довольно сложно прийти к единому мнению по финансовым вопросам.

Козерог

Это отличный день для любых кратковременных, но эффектных акций. Есть опасность обострения хронических заболеваний.

Водолей

Хороший день для поездок и путешествий, командировок и переезда, но только наземным транспортом.

Рыбы

Удачный день для купли-продажи, предпринимательской деятельности на грани риска, для торговли.

Хорошего вам дня!

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