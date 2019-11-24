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Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Вторник, 3 декабря, — день, когда можно узнать много нового о себе.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам будет трудно правильно делать выбор и грамотно тратить деньги. Возможны конфликты с близкими.
Телец
В этот день женщинам не стоит посещать салоны красоты и магазины одежды, а мужчинам — выяснять отношения с любимыми.
Близнецы
Хороший день для того, чтобы проявить инициативу в личной жизни и познакомиться с человеком, который давно нравился.
Рак
День благоприятствует активности в делах, но не путайте деятельность с торопливостью!
Лев
Удачный день для посещения светских мероприятий, на которых вы будете неотразимы.
Дева
Не исключены проблемы в отношениях с родственниками старшего поколения.
Весы
Совет звезд: смотрите на жизнь проще и не зацикливайтесь на материальной стороне.
Скорпион
День пройдет довольно спокойно, ничем особенно не удивляя, не огорчая и не радуя.
Стрелец
Возможны разногласия с членами семьи, довольно сложно прийти к единому мнению по финансовым вопросам.
Козерог
Это отличный день для любых кратковременных, но эффектных акций. Есть опасность обострения хронических заболеваний.
Водолей
Хороший день для поездок и путешествий, командировок и переезда, но только наземным транспортом.
Рыбы
Удачный день для купли-продажи, предпринимательской деятельности на грани риска, для торговли.
Хорошего вам дня!
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