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Происшествия

"Сейчас лучшая помощь — ваша молитва": Кулеба откликнулся на обсуждение в соцсети ДТП с его участием

21:59 24 ноября 2019 353
Николай Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, пострадавший в ДТП под Киевом 24 ноября 2019 года, прокомментировал случившееся с ним и его детьми.

Он поблагодарил всех, кто беспокоится о здоровье пострадавших.

«Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва», — написал Кулеба в своем Facebook.

Тем временем ТСН стало известно, что чиновник находся в больнице «Феофания», его состояние оценивается как средней тяжести. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и живота. Старший сын тем временем проходит лечение в интенсивном неврологическом отделении той же больницы. Он пока не приходил в сознание.

Младшего сына, Елисея, по неподтвержденной информации, доставили в «Охматдет».

Напомним, в сети раскритиковали советника министра внутренних дел Антона Геращенко, сразу же обвинившего в ДТП водителя микроавтобуса.

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