25 ноября 2019

Сегодня Германия отмечает 175-летие человека, имя которого хорошо известно во всём мире. Карл Бенц, родившийся 25 ноября 1844 года в городе Мюльбурге, по праву считается не только изобретателем первого автомобиля, но и по сути основоположником эры автомобилестроения. Его отец, являвшийся представителем известного в Германии рода кузнецов, работал машинистом паровоза. Простуда, полученная им на рабочем месте, как раз и явилась причиной стремительного ухода из жизни. Вот почему уже в раннем детстве мать Карла категорически была против его увлечения паровозами. Однако не препятствовала стремлению сына осваивать рабочие специальности, которые в будущем могли помочь молодому инженеру добиться хорошей должности на каком-нибудь машиностроительном заводе.

По 12 часов в полутёмном цеху трудился Карл Бенц, решив пройти все ступени познания сложной профессии конструктора. Одновременно с этим он учился на факультете технической механики университета Карлсруэ, который успешно закончил в 1871 году. И уже через год, получив в приданное за свою красавицу-невесту Берту Ринге приличную сумму денег, выкупил долю партнёра и стал полноправным владельцем механической мастерской в Мангейме. Что и говорить, с Бертой Карлу вообще крупно повезло. Она оказалось не только прекрасной и верной спутницей его жизни, с которой они прожили в любви и согласии 57 лет и воспитали пятерых детей. Она ещё стала и самым активным его рекламным агентом, умеющим донести до широкой немецкой и мировой общественности уникальность изобретений своего во многом гениального супруга.

Когда в 1887 году на знаменитой Парижской выставке искушённой публике был представлен первый автомобиль, сконструированный, собранный и запатентованный Карлом Бенцом, шуму в прессе было немало. Но когда через год его прекрасная Берта с двумя уже подросшими сыновьями устроила рекламный автопробег новой машины из Мангейма в Пфорцгейм, об изобретении Бенца заговорила вся Германия. Да что там Германия — вся Европа! Огромные толпы зевак собирались на городских площадях, когда Берта с сыновьями, остановив машину, направлялись в аптеку за бензином, который в то время считался чистящим средством и продавался в фармацевтических учреждениях. Кроме того, Берта так умело меняла накладки тормозов, стиравшиеся во время путешествия, что это вызывало особое восхищение публики, особенно мужской её части.

Вскоре Карлу Бену удалось не только доработать и усовершенствовать свой автомобиль, теперь уже развивавший скорость до 20 километров в час (!), но и успешно представить его в 1894 году на автогонках Париж-Руан. А через год автомобильная компания Карла Бенца создала и первый грузовик, и самый первый в истории машиностроения пассажирский автобус. Ну, а настоящая слава и крупный коммерческий успех семье Бенц принесло последовавшее затем слияние их компании с компанией другого немецкого изобретателя автомобилей Готлиба Даймлера. Впрочем, это уже совсем другая история…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.