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В Славянске в ночном клубе из-за песни "Офицеры, россияне" избили заммэра: что произошло
Заместитель городского головы Славянска Андрей Рубан стал жертвой агрессивных россиян, отдыхавших в одном из ночных клубов города, когда попытался добиться прекращения исполнения песни Олега Газманова «Москва, звонят колокола». Напомним, «ФАКТЫ» писали о нападении на артиста Михаила Хому, более известного как DZIDZIO.
В соцсети чиновник сообщил подробности инцидента, который произошел в ночь с 22 на 23 ноября в клубе «Соло».
По словам Рубана, он напомнил администрации, что Газманов внесен в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины.
«Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: „Офицеры, россияне…“. На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — сообщил Рубан.
Однако и прибывшая полиция оказалась неспособной адекватно отреагировать на ситуацию: по словам заммэра, правоохранители так и не смогла оформить протокол о правонарушении и отпустили охранника, который наиболее рьяно применял физическую силу в отношении чиновника.
На заявление чиновника уже отреагировали в областной полиции, назначив служебное расследование.
«Руководством областного главка полиции по данному факту назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана объективная, принципиальная и законная оценка действиям правоохранителей», — говорится в сообщении полиции.
Как известно, Славянск стал настоящим символом сопротивления российской агрессии на Донбассе. Украинские военные с боями в 2014 году смогли выбить из города оккупантов во главе с офицером ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Напомним, ранее в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под пропагандистскую песню Газманова. В МВД отреагировали на инцидент.
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