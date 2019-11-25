На рождественской ярмарке рухнувшая ледяная скульптура убила ребенка (фото, видео)

Мир

В городе Люксембург, столице Великого Герцогства Люксембург, на рождественской ярмарке произошла трагедия. Одна из ледяных скульптур, украшавших площадь, рухнула, разбившись на куски. Один из них попал в маленького ребенка. Как сообщает RTL Today, травмы оказались смертельными. Прибывшие на место происшествия медики не смогли ничем помочь — малыш скончался на пути в больницу.

Причина, по которой упала скульптура, стоявшая в нескольких метрах от ледового катка, выясняется. Площадь была закрыта на время проведения следственных мероприятий.

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