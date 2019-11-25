Доллар продолжает падение, несмотря на проволочки с траншем МВФ

Деньги

За прошедшие выходные стоимость доллара и евро вновь пошла вниз. С пятницы, 22 ноября, американская валюта подешевела на 3 копейки, а европейская — на 11 копеек. Так, 25 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,16 грн за доллар и 26,72 грн за евро. Схожая ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,02 грн, купить — по 24,25 грн, евро — сдать по 26,42 грн, купить — по 26,81 грн.

«Курс гривни на открытии рынка в понедельник укрепился до 24,08 грн за доллар на фоне того, что миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, достигнув прогресса в обсуждении новой программы кредитования Украины, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На вторник запланирован очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ожидании которого нерезиденты заводят валюту, что способствует укреплению гривни. Кроме того, Кабинет министров опубликовал список из 336 государственных предприятий, которые будут переданы Фонду государственного имущества для приватизации.

Вероятно, в ближайшее время гривня попробует протестировать отметку 24 гривни за доллар".

Другие эксперты также ожидают, что в течение недели доллар может опуститься ниже 24 гривен.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,6%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,22 грн до 24,16 грн (-0,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,17—24,21 грн до 24,04—24,06 грн (-0,5%—0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,09—24,33 грн до 24,01—24,25 грн (-0,3%—0,4%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1%.

Следует отметить, что после активного недавнего снижения курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15—24,20 грн. Снижению доллара мешали покупки Нацбанком валюты на рынке. Но в минувшую пятницу регулятор, похоже, дрогнул, и американская валюта возобновила снижение, которое продолжилось и в первую половину дня понедельника.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9—24,2 грн".

Отметим, что миссия МВФ 22 ноября завершила работу в Украине. Однако окончательное решение не принято, и обсуждение кредитной программы продолжится.

«Команда специалистов МВФ провела конструктивное и плодотворное обсуждение с представителями власти Украины, — заявил глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Роден. — Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути продвижения реформ и соблюдения взвешенной экономической политики».

Впрочем, далеко не все эксперты позитивно оценивают ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров украинского правительства и миссии МВФ.

«Миссия оказалась невыполнимой в очередной раз, — сообщил на своей странице в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса. — Миссия МВФ улетает из Украины без достижения договоренностей о новой программе. И это уже неординарное событие. Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает. Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случиться и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться. Та самая уверенность, которая в том числе сделала гривню такой сильной в этом году. Та уверенность, которая базируется на убеждении, что здравый смысл всегда победит и украинская власть понимает, как критически важно сотрудничество с МВФ.

Пугает и другое. Украинская власть консолидирована как никогда. Есть президент, премьер-министр и монобольшинство. Все это одна команда. А значит, они не могут говорит, что политических возможностей нет. Они есть. Не хватает чего-то другого.

Что снова стала на пути сотрудничества? Вернее, кто? Имя, которое нельзя называть. С фамилией Коломойский. Миссия МВФ покинула Украину в прошлый раз с простым месседжем. Украинская власть должна доказать, что не будут перейдены ключевые красные линии. Это договоренности с Коломойским и независимость центрального банка. Украинская власть не доказала.

Скажем прямо, украинский президент не доказал, как человек, обладающий всей полнотой власти. Более того, когда миссия МВФ вернулась, Коломойский устроил показательную демонстрацию силы, как вербально, через интервью, угрожая забрать банк назад, как силой так и подконтрольными судебными решениями, так и действиями. Это и протесты по ходу переговоров и действия украинских силовиков относительно независимого Национального банка. И все это позволил делать президент.

В результате, миссия уезжает. В результате, рейтинговое агентство Moody’s не повышает рейтинг Украины, как все ожидали, оставляя его на очень низком уровне. И это результат провала переговоров. В результате рынки получили сигнал. Программы МВФ в этом году не будет. Программа МВФ в принципе под угрозой. И рынки видят, что Зеленский не готов на конфликт с Коломойским, даже когда под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность Украины.

В Украине сейчас рост экономики. Сильная гривня в результате притока инвестиций, в том числе в украинские ОВГЗ. Стоимость украинского долга снижается. Картина позитивна. Но все это базируется на уверенности инвесторов в том, что Украина находится в сотрудничестве с МВФ. Поэтому Украине доверяют и дают деньги. Заберите кирпичик МВФ, и вся конструкция рухнет. А уже с марта Украине предстоит погашать большие внешние долги. При наличии программы МВФ не составит труда выйти на рынки, привлечь необходимые ресурсы и рефинансировать долг. Без программы МВФ придется сносить золотые зубы на Майдан. Правда, как показывает практика, украинцы склонны скорее нести туда шины.

Зеленский должен принять решение. Что ему важнее. Мир с Коломойским или экономическое будущее Украины. Что важнее, поддержка 1+1 для его рейтинга или поддержка нашими западными партнерами экономики Украины. И рано или поздно ему надо будет принять решение. И оно очевидно. И гораздо проще его принять сейчас, когда позиции сильны, рейтинг и гривня высоки. МВФ готов к сотрудничеству. Но не готов поддерживать страну, в которой правит бал олигарх. И пока президент позволяет ему править, миссии так и останутся невыполнимыми".

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. При этом программа, по которой сейчас ведутся переговоры, может стать последней.

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