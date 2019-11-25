Новые тренды в маникюре: термопокрытия (фото)

Стиль жизни

— Елена, какие цвета ногтей актуальны в нынешнем сезоне?

— Сейчас популярны спокойные, приглушенные тона. Актуальны матовые и вельветовые текстуры. Все цвета становятся нежнее. Фавориты этого сезона — горчица и зеленая оливка. А еще актуальны термопокрытия. Цвета меняют свой оттенок в зависимости от температуры. Зимой на улице это будет один оттенок, а в тепле — другой. Цвет будет разным, если помыть руки, а холодной и теплой воде. Обычно цвет края темнее, чем ногтевое ложе. В тепле цвет светлее, а в холоде темнеет.

Прозрачное черное покрытие напоминает вуаль

— Интересно. Напоминает то, как меняют при разном освещении цвет александрит и султанит.

— Этот маникюр не надоедает. Популярен и эффект «кошачий глаз». Эффектно смотрится прозрачное черное покрытие, напоминающее вуаль.

Эффект «кошачий глаз» — один из трендов сезона

— А что можно сказать насчет декора?

— Популярен декор с использование кусочков фольги. Также актуальны кристаллы — они добавляют изюминку дизайну. Уделите больше внимания декору, и ваш маникюр будет особенным.

— Дополняют ли в век инноваций ногти чипами?

— Да, это может быть, к примеру, чип с ключом для домофона или чип банковской карты. Крепятся они на специальный клей-гель.

— Какие еще новшества появились в нейл-индустрии? Возможно, лаки с ароматом французских духов?

— Ароматические добавки могут способствовать снижению стойкости покрытия, поэтому производители не хотят рисковать. Что касается новшеств, еще одно — термопленка, которую накладывают на основу под топ (финишное покрытие с закрепителем), и ноготь меняет цвет при касании другой рукой.

— Какие форма и длина ногтей на пике моды?

— Самая комфортная форма на ногтях любой длины — миндалевидная.

Актуальны термопокрытия, которые меняют оттенок при изменении температуры

— Что можно отнести к антитрендам? Ведь даже одна антирендовая деталь в образе может испортить все впечатление.

— Антитренд — неаккуратный маникюр. Стильный дизайн будет выглядеть соответствующе, если выполнен безукоризненно.

— На пороге зима. Что будет популярно в это время года?

— Актуальными будут бело-голубые оттенки. А фаворитом в декоре станут кристаллы.

Так выглядит это же покрытие, когда становится теплее

— Как лучше сочетать дизайн маникюра с одеждой? Ведь осенью и зимой пальто у нас одного цвета, а платье или костюм под ним могут быть совершенно в другой палитре.

— В таких случаях используйте для ногтей бежевый и белый цвета. Они подойдут к любому стилю и гардеробу.

— А как лучше сочетать маникюр и макияж? Ведь, бывает, сегодня женщина красит губы розовой помадой, а завтра выберет красную.

— Если женщина постоянна в своих предпочтениях относительно макияжа, то можно подобрать лак под цвет помады. Если же постоянно что-то меняется, маникюр должен быть спокойных цветов. В этом случае он подойдет под любой макияж и будет смотреться гармонично. А вообще, не обязательно сочетать цвет маникюра и помады — это уже не считается важным, как раньше. Мир меняется, а вместе с ним представления о многом…

— Осень и зима — время испытаний для нашей кожи. Мороз, ветер не способствуют ее красоте. Как ухаживать за руками в это время?

— Наносите защитный крем за 15 минут до выхода на улицу. Кожу нужно постоянно увлажнять. За руками необходимо ухаживать ежедневно. Это не отнимет слишком много времени, но вы будете себя чувствовать прекрасно. Что касается ногтей, используйте масло для кутикулы.

— Часто руки страдают от воздействия агрессивных моющих средств при уборке.

— Пользуйтесь перчатками. Причем под резиновые желательно надевать хлопчатобумажные. Для максимального эффекта пропитайте ткань кремом. Мойте руки теплой водой. Используйте натуральное мыло без вредных добавок и вытирайте мягким полотенцем.

— Какой маникюр, согласно вашим наблюдениям, характерен для счастливой женщины?

— У счастливой женщины — свежий маникюр, и это значит, что есть время для себя.

— Посоветуйте, пожалуйста, какой маникюр предпочесть для офиса. Есть ли какой-то критерий?

— Цвет не должен раздражать окружающих.

— Осень — время путешествий. Кто-то убегает от холодов в жаркие страны, чтобы искупаться в теплом море. Кто-то, напротив, мечтает покататься в горах на лыжах. Есть еще одна категория путешественников, которые стремятся посмотреть достопримечательности. Какой дизайн предпочесть для отдыха?

— Можно подобрать маникюр под цвет купальника или под цвет лыжного костюма.

— Елена, а какой маникюр предпочитаете вы?

— Мой любимый осенний маникюр — с использованием теромопокрытий. Он не приедается, потому что все время разный.

Елена Ягодинская: «Люблю свою работу за креативность»

— Что для вас является критерием хорошего вкуса?

— На каждом ногте дизайн с камнями —это ужасно. Все красиво, если в меру.

— Что вас вдохновляет на творчество? Ведь творческому человеку без вдохновения никак нельзя.

— В осенний дождливый день хочется спокойно посидеть и порисовать дизайны, чтобы порадовать клиентов новыми идеями. Для творчества нужно настроение и свободное время. Я очень люблю свою работу за ее креативность. В ней не бывает рутины.

— Какой маникюр мечтаете создать в будущем?

— Знаете, в салонах очень редко просят сделать длинные ногти, поэтому мечтаю иметь больше клиенток, которые готовы к смелым экспериментам и открыты новым идеям.

Ранее идеями стильного маникюра с «ФАКТАМИ» поделились ведущие нейл-стилисты из разных стран мира. Они также представили свои лучшие работы.

О модных тенденциях в осеннем маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

Фото из альбома Елены Ягодинской

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