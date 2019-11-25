Усик провел тренировку на тонком льду (видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), который в октябре успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, провел тренировку в необычных условиях.

На своей странице в Instagram 32-летний боксер разместил видео, на котором отрабатывает удары, находясь на тонком льду на одном из водоемов в Черниговской области.

Поклонники Усика в комментариях призвали чемпиона быть осторожнее: «Страшно же за вас!!!)))», «Пора на зимнюю рыбалку», «Осталось провалиться», «Опааасно».

Кстати, сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал возможную дату и место проведения боя украинца против 35-летнего британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них нокаутом, 9 поражений).

«Я работаю над проведением боя Чисора — Усик. Также есть вариант боя Чисоры и Паркера. Вероятно, что Дерек Чисора проведет бой в феврале в Манчестере. Сейчас WBO и IBF назначили обязательных претендентов на победителя реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса. Они должны решить, кто будет первым.

Сейчас они ведут переговоры, но я думаю, что Усик не будет ждать следующего лета, он будет драться. У него был почти год простоя, а затем он провел семь раундов против Уизерспуна. Ему нравится Чисора, в свою очередь, Чисора согласен на бой. Думаю, это будет действительно хороший поединок", — заявил Эдди Хирн в интервью порталу boxingnews24.com.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали полное видео боя между Дереком Чисорой и Дэвидом Прайсом.

Фото Instagram



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