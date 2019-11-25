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Спорт

Футболист, едва не сделавший калекой Месси, укусил соперника за голову (видео)

20:56 25 ноября 2019 79
Футболист, едва не сделавший калекой Месси, укусил соперника за голову (видео)
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Двойным удалением футболистов с поля завершился матч чемпионата Парагвая по футболу между «Олимпией Асунсьон» и «Серро Портеньо» (4:2).

На 83-й минуте поединка венесуэльский защитник гостей Фернандо Аморебьета на подступах к своей штрафной площадке вел борьбу с нападающим хозяев Нестером Камачо, пока мяч летел в их направлении. Форвард спровоцировал Фернандо, ударив его локтем. Защитник в долгу не остался и в ответ… укусил обидчика за голову, после чего тот рухнул на газон, корчась от боли.

К несчастью обоих, арбитр встречи хорошо видел эпизод и предъявил красные карточки обоим участникам инцидента.

Кстати, Аморебьета большую часть своей карьеры провел в Европе, где выступал за испанские «Атлетик» и «Спортинг», а также английские «Фулхэм» и «Мидлсбро». В 2010-м он едва не поставил крест на карьере Месси, заехав аргентинцу бутсой по лицу.

Отметим, что кусающиеся игроки в мировом футболе не в диковинку. Достаточно вспомнить знаменитого форварда «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса, который в матче ЧМ-2014 укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Айнтрахта» Давид Абрахам «вырубил» тренера соперника.

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