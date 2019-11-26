Украинская короткометражка произвела фурор в Голливуде (видео)

Украина

Украинская короткометражка получила на престижном фестивале Кино и сценария в Лос-Анджелесе премию как лучший фильм экспериментального жанра. Фильм под названием «Танцующая с дельфином» сняли супруги из Киева Геннадий и Татьяна Томилины. Героиней короткометражки стала их шестилетняя дочь Каролина, которая танцевала в открытом море под водой с дельфином. Ни Геннадий, ни его супруга раньше не имели отношения к кинематографу и не занимались съемкой, тем более подводной. Тем не менее, Геннадию удалось снять дочь и дельфина под водой. Музыку к короткометражке тоже написал он, а слова к этой музыке — его жена и племянница. Украинцы снимали короткометражку для другого конкурса, и даже не предполагали, что их фильм оценят в Голливуде.

О том, что украинский фильм привел в восторг жюри фестиваля Кино и сценария в Лос-Анджелесе, рассказала в Facebook Екатерина Лихачева, представлявшая короткометражку в Голливуде (сами Томилины не смогли приехать из-за того, что у шестилетней Каролины не было визы):

«Среди других картин, показанных на большом экране, «Каролина Томилина танцующая с дельфином» была как капля дождя в пустыне. Приятная успокаивающая медитация и глубокое погружение в себя, слезы на глазах и особенное душевное вдохновение. Главная организатор сказала, что у них еще такого не было… Жюри отметило, что впервые видят ребёнка, так свободно танцующего под водой, тем более с дельфином. Им трудно было поверить, что такое возможно сделать на глубине моря.

Каролина рисовала дельфинов, мечтала танцевать на глубине и подружиться с настоящим живым дельфином… Ее мечта сбылась… Родители собрали международную команду и сами разбудили свои таланты: папа написал музыку к фильму и сам снимал под водой… Главный месседж фильма очень глубокий- человек живет в бассейне, пока не откроет, кто он на самом деле…"

Мама маленькой Каролины Татьяна Томилина рассказала «ФАКТАМ», что дочь плавает с шести месяцев, а уже в четыре года она начала танцевать под водой. Идея снять такой фильм появилась после того, как Каролину пригласили поучаствовать в Конкурсе красоты и талантов в Каннах.

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- Дочку заметили после того, как в прошлом году Каролина приняла участие в показе на Миланской неделе моды, — говорит Татьяна Томилина. — Ей тогда было всего пять лет, но она показала себя как настоящая модель. С тех пор нас стали приглашать на различные мероприятия и конкурсы. Дочка получила приглашение на Конкурс красоты и талантов, который проходил в Каннах. Мы хотели поучаствовать, но не представляли, как Каролина сможет показать на сцене свой талант танцевать под водой. Не запускать же ее в бочку с водой. Организаторы сказали, что на конкурсе можно представить видео или фильм, где будет показан талант ребенка. Поэтому мы решили снимать фильм.

У нас не было ни сценаристов, ни режиссеров — мы все делали сами. Сценарий не выдуман: у дочки действительно была мечта станцевать с дельфином.

В первую очередь, по словам Татьяны, нужно было найти место, где бы проходили съемки. Дельфинарии семья не рассматривала.

- Это должно было быть место, где дельфинам хорошо, где их не заставляют участвовать в шоу в хлорированных бассейнах, — говорит Татьяна. — Мы искали, и нашли. Благодаря семье буддистов, с которой в свое время познакомились в Индии, мы узнали о парке дельфинов в Турции. Парк находится в Мармарисе, там часто лечат больных деток с помощью дельфинотерапии. Кстати, дельфинотерапевт оказался нашим знакомым — он был воспитателем в детском садике в Индии, который одно время посещала Каролина.

Когда мы рассказали о нашей задумке, нам все сказали, что снять дельфина вместе с Каролиной под водой не получится. Во-первых потому, что дельфин под водой не подплывет к инородному телу — то есть к камере. Более того, он не подплывет и к Каролине, если она, как мы задумали, будет в юбке. Хозяйка парка дельфинов уверяла нас, что это абсолютно невозможно.

Тем не менее, мы попробовали. Дочка познакомилась с дельфином по имени Фрося. Каролина долго готовилась к этой встрече, еще до прибытия в Мармарис попросила Фросину фотографию. Фрося покорила нас с первого взгляда. В парке дельфинов хоть и не верили, что у нас что-то получится, но пошли нам навстречу — кроме дельфинотерапевта, дали нам водолаза, который нырял с камерой и пытался заснять Фросю с Каролиной под водой. Но, как нас и предупреждали, ничего не получилось, дельфин не подплывал. Мы пытались два дня, но бесполезно.

Каролина не сдавалась. Сказала, что у нее все выйдет, «потому что она — Моана». Так зовут героиню популярного голливудского мультфильма. Девочка спасла свое племя, живущее на островах. И на третий день мы попробовали уже без дайвера с камерой. Муж взял свою маленькую экшн-камеру, с помощью штатива опустил ее в воду и снимал вслепую. Каролина с Фросей при этом находились на достаточно близком расстоянии, но такая камера дельфина не напугала. Муж не видел, что именно он снимает и не знал, что из этого получится. А получилось нечто невероятное! Ему, непрофессионалу, удалось заснять именно то, что мы хотели — как дочка с дельфином обнимаются, кружатся под водой. Это было волшебно.

Глядя на Каролину на этом видео, ни за что не скажешь, что вода в море была ледяной. Хотя на самом деле было очень холодно. Дельфинотерапевт заходил в воду в гидрокостюме-«тройке». А дочка была под водой в одном купальнике и тоненькой юбке. Но Каролина говорит, что не чувствовала холода. Кстати, в тот момент, когда Каролина с Фросей плавали на глубине, остальные дельфины (в том числе и Фросина семья — у нее есть муж и ребенок) были неподалеку, но не подплывали. Им просто сказали подождать, и они ждали. Невероятно умные существа.

По словам Татьяны, съемки продолжались восемь дней.

- Как же Каролина не хотела уезжать! — говорит Татьяна. — Она так привязалась к Фросе. Обязательно еще туда приедем, чтобы увидеться с этим дельфином. Мы, как и собирались, представили фильм на Международном детском конкурсе красоты и талантов в Каннах. Каролина получила гран-при. Фильм настолько понравился членам жюри, что дочку пригласили выступить в Монако на мероприятии, посвященном защите планеты от пластика. Каролина представила очень сильный номер в защиту дельфинов.

После всех этих событий наши друзья и знакомые, которые видели фильм, стали советовать нам отправить его на фестивали короткого метра. Мы так и сделали. Отправляя фильм в Лос-Анджелес, я, честно говоря, не верила, что из этого что-то получится. А о том, что нас пригласят в Голливуд, да еще и дадут там премию, даже подумать не могла!



— Как вы об этом узнали?



— Получила письмо на электронную почту. Там было сказано: «Поздравляем, ваш фильм отобран для показа на фестивале Кино и сценария в Лос-Анджелесе». Нас приглашали на этот фестиваль. Мы были в шоке. И понимали, что поехать при всем желании не сможем: у Каролины нет визы, а до фестиваля оставалось всего две недели. К тому же у нас как раз на это время был куплен тур в Египет. Поэтому на самом фестивале присутствовал наш представитель Катя Лихачева. Мы узнали ее благодаря супруге дельфинотерапевта из Турции. Оказалось, что Катя сама из Беларуси, но сейчас снимается в Голливуде и живет в Лос-Анджелесе. А ее отец в Беларуси занимается подводной съемкой! Одним словом, все совпало, и Катя получила за нас награду. Передала нам, что члены жюри были в восторге от нашего фильма. Особенно когда узнали, что мы с мужем — совсем не профессионалы и подводной съемкой занимались впервые. А мы тем временем в Египте опять снимали нашу Каролину под водой. Сейчас мы работает над новым видео, которое будет посвящено борьбе с пластиком. Мы сняли, как Каролина танцует на коралловом рифе среди прекрасных рыб, который, по нашей задумке, будут превращаться в пластиковые бутылки и стаканы. Это социальное видео, создание которого очень дорого стоит. Сейчас мы ищем финансирование, и, если кто-то захочет помочь поднять эту важную тему, будем рады.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сразу два украинских фильма вошли в лонг-лист премии «Оскар». Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали об украинском фильме, который впервые принял участие в программе Венецианского кинофестиваля. В картине «Атлантида» снялся бывший журналист газеты «ФАКТЫ» Андрей Рымарук.

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