Политика

В Украине начались настоящие реформы, и появились те, кто ими недоволен, — политолог

В Украине начались настоящие реформы, а те, чьи коррупционные интересы они затрагивают, всячески противятся изменениям. Об этом в своем блоге на ЛІГА.net пишет политолог Петр Олещук.

Политолог отметил, что в последнее время Верховная Рада по инициативе президента приняла ряд важных законодательных решений. В частности, речь идет о снятии депутатской неприкосновенности, перезапуске НАПК и начале работы Высшего антикоррупционного суда, возвращении ответственности за незаконное обогащение, установлении наказания за прогулы и «кнопкодавство» для депутатов и тому подобное.

По его словам, прогресс также есть в расследовании старых дел: в следственном изоляторе оказался нардеп Сергей Пашинский, а Олег Гладковский и Ярослав Дубневич получили меры пресечения. Кроме того, отметил политолог, пострадала схема по ввозу сжиженного газа, к который якобы причастен Виктор Медведчук.

«Также сделан шаг к закрытию печально известных «площадок Яценко», — сказал Олещук и напомнил, что парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит обходиться без посредников при передаче информации в сфере оценки недвижимости.

«Всем ли это нравится? Конечно, не всем. И каждый из „обиженных“ владеет серьезными ресурсами: политическими, информационными, идеологическими. Конечно, всех этих реформ слишком мало, чтобы действительно изменить Украину. Более глубокие реформы ожидают нас впереди, но даже нынешние первые шаги сильно помутили воду украинской политики, где все обиженные уже формируют „широкую оппозицию“ и вместе, забыв вчерашние конфликты, единым фронтом пытаются остановить изменения», — отметил Петр Олещук.

Он также подчеркнул, что настоящими реформами всегда кто-то недоволен, особенно в стране, где прочно укоренилась коррупция. В то же время политолог не исключает, что в дальнейшем противники реформ будут раздувать еще большие скандалы.

«Реформы, которым все аплодируют, — это, скорее всего, не реформы, а их имитация, потому что реформы не могут не затрагивать интересов. А вот то, что превращает затхлое болото политики в водопад взаимных обид и обвинений, пожалуй, действительно и есть реформы. Как бы кто ни оценивал их последствия», — подчеркнул Петр Олещук.

Он также добавил, что в украинском обществе царит ложное представление о реформах как о чем-то хорошем, но почти недостижимом: «Так произошло потому, что раньше реформы проводили либо для имитации деятельности, либо чтобы получить очередной кредит МВФ. Поэтому пока не все понимают, что настоящие изменения уже начались».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter