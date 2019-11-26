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«Мне не нужен ребенок»: в Одессе мать бросила годовалую малышку в захламленной квартире (фото)

10:48 26 ноября 2019 320
«Мне не нужен ребенок»: в Одессе мать бросила годовалую малышку в захламленной квартире (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в понедельник, 25 ноября, в патрульную полицию поступило тревожное сообщение: в опасности жизнь грудного ребенка! Прибывшие на место патрульные нашли в захламленной квартире дома по улице Льва Толстого плачущую маленькую девочку, никого из взрослых рядом не было.

«Соседи, встретившие наших инспекторов, рассказали, что женщина в состоянии наркотического опьянения выкрикнула: „Мне не нужен этот ребенок!“ — и бросила дочь», — сообщили в управлении патрульной полиции.

Полицейские успокоили малышку, накормили ее и вызвали «скорую». Сейчас устанавливается местонахождение родительницы. Конкретные решения будут приняты после того, как ее отыщут и выяснят все обстоятельства происшедшего. Не исключено, что ребенка заберут у горе-мамаши.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе на днях госпитализировали годовалую девочку с тяжелейшим отравлением метадоном. Ее 33-летняя мать призналась, что является наркозависимой и принимает заместительную терапию. Она сказала, что дочь могла взять что-то из ее лекарств.

А в Днепре полиция забрала у матери двоих голодных и брошенных дочерей, которые ели бумагу и пенопласт, потому что им не давали еды.

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