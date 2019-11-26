- 11:16 Землетрясение в Албании: появились шокирующее видео разрушений и новые данные о жертвах
- 11:14 Депутат Николай Негрич назвал ключевые проблемы Генплана Киева
- 11:11 В Киеве резко подорожает холодная вода
- 11:10 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 11:05 Морозы отступят: синоптик порадовала теплым прогнозом
- 11:01 Нужен военным: в сети указали на главное предназначение Крымского моста
- 10:52 Сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных
- 10:49 Поддержал Россию: журналист попал в громкий скандал из-за заявления о войне на Донбассе
- 10:48 «Мне не нужен ребенок»: в Одессе мать бросила годовалую малышку в захламленной квартире
- 10:48 «Секси»: Даяна Ястремская порадовала болельщиков ярким образом
- 10:39 Под Житомиром автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся: подробности и фото
- 10:38 Неверный муж Милявской прошел проверку на детекторе лжи
В Киеве резко подорожает холодная вода
Киевлянам придется больше платить за холодную воду. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для компании «Киевводоканал», обслуживающей население и предприятия столицы (а из-за того что правительство «отпустило» тарифы, вскоре также подорожают отопление и горячая вода).
Согласно постановлению НКРЭКУ теперь в Киеве тариф на централизованное водоснабжение для бытовых потребителей, без НДС, составит 9,86 грн за 1 куб. м вместо 9,01 грн за 1 куб. м. Таким образом, холодная воды для жителей столицы подорожает на 9,43%.
Правда, при этом на 6% снижается тариф на водоотвод. Теперь он составляет без НДС 7,49 грн за 1 куб. м вместо 7,97 грн за куб.
Также НКРЭКУ внесла изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на водоснабжение для этой группы потребителей вырастет на 1,9% и составит 3,69 грн за 1 куб. м (без НДС), а тариф на водоотвод снизится на 8,7%, до 2,41 грн за 1 куб. м (без НДС).
Напомним, «ФАКТЫ» еще летом предупреждали о том, что вскоре вода для жильцов многоэтажек по всей Украине резко подорожает.
«ФАКТЫ» писали также, что весной этого года вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». И миллионы украинцев, проживающих в многоэтажках, должны выбрать форму совместного управления своим домом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.