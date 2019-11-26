В Киеве резко подорожает холодная вода

Клуб потребителей

Киевлянам придется больше платить за холодную воду. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для компании «Киевводоканал», обслуживающей население и предприятия столицы (а из-за того что правительство «отпустило» тарифы, вскоре также подорожают отопление и горячая вода).

Согласно постановлению НКРЭКУ теперь в Киеве тариф на централизованное водоснабжение для бытовых потребителей, без НДС, составит 9,86 грн за 1 куб. м вместо 9,01 грн за 1 куб. м. Таким образом, холодная воды для жителей столицы подорожает на 9,43%.

Правда, при этом на 6% снижается тариф на водоотвод. Теперь он составляет без НДС 7,49 грн за 1 куб. м вместо 7,97 грн за куб.

Также НКРЭКУ внесла изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на водоснабжение для этой группы потребителей вырастет на 1,9% и составит 3,69 грн за 1 куб. м (без НДС), а тариф на водоотвод снизится на 8,7%, до 2,41 грн за 1 куб. м (без НДС).

Напомним, «ФАКТЫ» еще летом предупреждали о том, что вскоре вода для жильцов многоэтажек по всей Украине резко подорожает.

«ФАКТЫ» писали также, что весной этого года вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». И миллионы украинцев, проживающих в многоэтажках, должны выбрать форму совместного управления своим домом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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